Ugas feliz de darle una revancha a Pacquiao El Cubano súper campeón de peso welter de la AMB, Yordenis Ugas, habló con la prensa el miércoles sobre su victoria sobre Manny Pacquiao. “Quiero agradecer a la AMB por darme la oportunidad y permitirme mostrar quién es el campeón”, dijo Ugas. Cuando se le preguntó sobre las recientes declaraciones de Pacquiao que insinúan la posibilidad de una revancha, Ugas dijo que seria genial. “Creo que Pacquiao ha demostrado ser un competidor y un guerrero, una leyenda. Si quiere una revancha, sería un placer. Estaría feliz de dárselo. Creo que tendríamos más tiempo para prepararnos. En la pelea del sábado no hubo ventajas ya que ambos estábamos en la misma condición. Podríamos hacer muchos ajustes y dar una mejor pelea ”. Cuando se le preguntó sobre la situación del cinturón cuando muchos fanáticos pedían que Pacquiao fuera reinstalado como súper campeón, Ugas dijo: “Sé que [la AMB] tuvo que tomar decisiones diferentes y han recibido críticas por eso. Sé que los criticaron por hacer lo correcto. Les agradezco por mantenerme como el súper campeón. Pacquiao gana cinco o seis veces más que yo y aún así tomaron la decisión correcta. A pesar de todas las críticas que tuvieron, me dieron la oportunidad de demostrar el sábado pasado que soy el campeón. “Creo que representé muy bien al boxeo cubano. Nuestro boxeo vive un buen presente y tiene un gran futuro, aunque hemos sido pocos los que hemos sabido pelear profesionalmente. Me siento orgulloso de esta victoria contra una leyenda ”. Serrano promete robarse el protagonismo Lista la primera fecha de The Big Belt Championship

