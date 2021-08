Lista la primera fecha de The Big Belt Championship El Coliseo de Austin vivirá este 17 de septiembre el arranque del tan esperado torneo nacional “The Big Belt Championship”, que la promotora de origen mexicano, pero en suelo estadounidense, The Boxing Showcase hace posible gracias al visto bueno y apoyo del World Boxing Council (WBC). Con la finalidad de fomentar, desarrollar y proyectar a los jóvenes talentos de 4 rounds de todo Estados Unidos, nace este torneo que es de eliminación directa y cuyo vencedor será acreedor a un cinturón conmemorativo de parte del organismo verde y oro que preside el Lic. Mauricio Sulaimán. En esta primera fecha habrá acción en 7 diferentes divisiones donde los combates serán a 4 rounds y quedaron de la siguiente manera: En peso gallo, el texano Dominique “Dynamite” Griffin (4-0-1, 2 KO) se enfrentara a Héctor “Homicide” Bayanilla (2-1-1, 1 KO) de Pensilvania. En combate entre texanos en peso pluma (126 lbs), el de Austin, Luis Ángel Fernández (1-0-0, 0 KO) enfrentará a Brandon DeSpain (Pro-debut) de Halmton. También originario de Austin, Atanacio Pérez (0-1-0, 0 KO) enfrentará a Angelo “Dlock” Díaz (0-1-0, 0 KO) de Monahans, Texas, en la división de peso ligero (135 lbs). En el peso superligero (140 lbs) habrá enfrentamiento internacional, cuando el cubano radicado en Austin, Yainiel “Máquina” Álvarez (Pro-debut) choque con el texano Anthony Adams Jr. (0-1-0, 0 KO). En el peso mediano (160 lbs) se dará otro encuentro internacional, cuando Malik “One Punch” Calhoun (1-0-0, 1 KO) de Kansas City, Missouri, enfrente al mexicano Simón Alejandro Heredia (Pro-debut). Dos combates marcarán el inicio en la división de los semipesados (175 lbs): en uno el nigeriano radicado en Austin, Nosa Divine Nehikhare (2-1-0, 0 KO) versus Michael “Outlaw” Coronado (1-2-1, 0 KO) de San Marcos, Texas, mientras que el también de Austin, Dequint “Be You” Hill (Pro-debut) contra Miguel Morales (Pro-debut) de Richwood, Texas. En el peso pesado (+200 lbs) se dará otro duelo internacional y de desempate, cuando el local Dionardo “Dino” Minor (0-0-1) choque con el cubano Luis Miguel Valera (0-0-1), quienes empataron en lo que fue su debut para cada uno. En pleito fuera de torneo y encabezando la velada que será transmitida por AYM Sports a través de sus diferentes plataformas para México y en Pay Per View para Estados Unidos, Héctor Coronado Jr. (5-0, 4 KO) se presenta ante su gente para combatir con un adversario por confirmar en las 147 libras. Los boletos ya se encuentran disponibles en: https://buyers2b.com/big-belt-austin/ Día de apertura de las reuniones del Comité Ejecutivo de la NABF

