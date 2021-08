Día de apertura de las reuniones del Comité Ejecutivo de la NABF Por Boxing Bob Newman La sesión de apertura de la reunión del Comité Ejecutivo de la NABF se llevó a cabo esta mañana en el hotel Westin en el Gas Lamp Quarter de San Diego. Este iba a haber sido un año de elecciones para la presidencia de la NABF. Sin embargo, con la pandemia de COVID-19 causando estragos en todo el mundo, era imposible celebrar una convención completa. Dado que las elecciones se llevarán a cabo durante una convención, de acuerdo con los estatutos de la NABF, las elecciones se llevarán a cabo el próximo año en la convención de 2022. El presidente de la NABF, Duane Ford, abrió la reunión con sus propias presentaciones de cada miembro de la junta e invitados que asistieron, destacando su área de especialización y compartiendo pequeñas anécdotas en el camino. A continuación, se tocaron los himnos nacionales de los países miembros Canadá, México y Estados Unidos. Luego, Ford se tomó un emotivo descanso para un recuerdo y un recuento de diez de la campana por los perdidos por la pandemia. El orador principal sorpresa fue el locutor del Salón de la Fama Jimmy Lennon, Jr. Lennon, Jr. tomó el micrófono y obsequió a los asistentes con historias de su famoso padre locutor de ring, Jimmy Lennon, Sr.También compartió su introducción al deporte y su carrera como locutor después de pasar la primera parte de su carrera en la educación. Algunos de los de Lennon, Jr. Los aspectos más destacados de su carrera incluyeron su primera pelea por el título mundial siendo Julio César Chávez contra Mario “Azebache” Martínez en lo que sería la primera victoria de Chávez en el título mundial, anunciando la sorprendente sorpresa de Mike Tyson por James “Buster” Douglas en Tokio, Japón y anunciando la Chávez vs Greg Haugen pelea en el Estadio Azteca con 135,000 fanáticos presentes. Lennon terminó respondiendo preguntas de los miembros del comité, que van desde sus técnicas de preparación, hasta mantener una “cara de póquer” al leer una tarjeta de puntuación controvertida, ¡y si alguna vez ha tenido un “desafío en el baño” en el ring! Su respuesta a eso fue un enfático, “¡No!” El vicepresidente de la NABF y presidente del CMB, Mauricio Sulaiman, fue el siguiente en sentarse en el atril. Sulaiman reiteró que las máximas responsabilidades de los órganos sancionadores son la seguridad de los combatientes y la justicia en la puntuación. Sulaiman citó el reciente y sorprendente KO en el décimo asalto de Julio Ceja por Mark Magsayo, una pelea que Magsayo parecía estar en camino de perder, como un ejemplo de cómo una pelea puede cambiar en cualquier momento, sin importar qué tan atrás o lejos. Por delante está un luchador, ni el poco tiempo que le queda. La historia y la importancia de la NABF en el boxeo, fue ensalzada por Sulaiman. “Todas las demás organizaciones, todo lo que hacen es peleas de rango y sanción. No hacen lo que nosotros hacemos: títulos afiliados, el WBC Cares, ayudar a los luchadores fuera del ring. Este trabajo conlleva una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad ”, dijo Sulaiman. “Todos ustedes llaman a los funcionarios, representan a Arthur Mercante y su legado. Representas a Duane Ford cuando era juez “. Sulaiman luego entregó el atril al ex presidente de la NABF, Rex Walker. Walker reflexionó sobre lo fundamental que es el boxeo y la propia NABF en la vida de todos en la sala. “No creo que nadie en esta sala conocería a nadie más si no fuera por el boxeo”. Walker luego explicó la situación de la votación con el paso a una elección en 2022, dado que la NABF puede tener una convención. La vicepresidenta de la NABF, Joanna Aguilar DeBrine, propuso que si no hay una convención en 2022, la votación se traslade a 2023, y el presidente actual permanece hasta ese momento. Con un consenso del 100%, la junta ejecutiva aprobó la moción para que Duane Ford permanezca como presidente hasta la convención / elección de 2022 o 2023, lo que ocurra primero. Luego, Duane Ford presentó a Xochitl Lagarda Burton de la Universidad WBC. Lagarda Burton presentó la Universidad WBC como un portal digital de servicios educativos de boxeo. Esta no es solo una plataforma, sino una educación oficial. La iniciativa se asoció con Liberquaré, una universidad en España. La propuesta educativa de la WBC University se puede impartir en varias modalidades: online, presencial, remota, mixta, automatizada, semipresencial y tradicional. El objetivo es lograr profesionales del boxeo con un nivel de competencia reconocido por todos y uno que pueda ser certificado. Después del almuerzo, Rocky Herron, agente de la DEA, se dirigió a la asamblea sobre su programa llamado Operación Prevención San Diego: Yo elijo mi futuro. Herron siente que la prevención es la parte más clave para combatir el problema de las drogas en los Estados Unidos. “No me malinterpretes, me encanta meter a los malos en la cárcel. Pero ese ciclo nunca terminará. Es como jugar a ‘Whack-a-mole’. Si derribas uno, aparecerán dos más. Necesitamos llevar las cosas al punto en que los niños ya no quieran comprar las drogas ”, dijo Herron. Una presentación de diapositivas muy desgarradora cerró la presentación que mostró tanto a celebridades como a personas comunes que murieron por sobredosis de drogas, comenzando con personas de cincuenta y tantos años, hasta un bebé de 11 días que tomó una sobredosis de drogas en el hogar de su madre. Leche. Herron fue invitado por la presidenta de WBC Cares, Jill Diamond, a unirse y unir fuerzas para hablar con las escuelas y otras poblaciones de jóvenes a través de sus 26 sucursales de WBC Cares en todo el mundo. Xochitl Lagarda Burton de la Universidad WBC también propuso unirse a la iniciativa de Herron. La vicepresidenta Joanna Aguilar DeBrine presentó el WBC Year-In-Boxing durante el año devastado por COVID. Si bien el boxeo como deporte regresó, hubo muchos eventos relacionados con el boxeo que involucraron al CMB. El centenario de la pelea Dempsey vs Carpentier y el 50 aniversario de la pelea Ali-Frazier I y muchas otras peleas icónicas del pasado, se han celebrado en línea, con pequeños eventos en persona también. Un evento que involucra al WBC Cares en Japón está planeado para finales de este año. Gaby Mancini discutió problemas con el programa amateur en el boxeo. Mancini propuso que el WBC se involucre con el COI (Comité Olímpico Internacional) ya que la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur) se encuentra en una mala situación con el COI. Un boxeador olímpico canadiense de 1960, el corazón de Mancini está en el boxeo amateur, pero siente que el lado profesional del deporte debe involucrarse para ayudar a sus hermanos y hermanas aficionados. Misty Moravec ha sido nombrada Secretaria Ejecutiva de Títulos de Afiliados. El objetivo del puesto es estandarizar las reglas y regulaciones entre los títulos de afiliados y eliminar las discrepancias. Moravec agradeció tanto a Mo Noor como a Rex Walker por asesorarla durante su introducción al boxeo. El comité de árbitros de Tom Taylor, Jay Nady, Frank Garza y ​​Vic Drakulich grabó las instrucciones del ring en video, que se presentarán el jueves en un esfuerzo de estandarización para traer más uniformidad a las instrucciones del árbitro en los vestidores de los peleadores antes de la pelea. Habrá otra sesión de mejora de la personalidad, seguida de una cena esta noche en el hotel anfitrión, The Westin. _ Lista la primera fecha de The Big Belt Championship Foto del Dia

