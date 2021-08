Foto del Dia La leyenda del ring Oscar De La Hoya posa frente a su estatua afuera del STAPLES Center en el centro de Los Ángeles. “The Golden Boy” se enfrentará al ex campeón de UFC Vitor ‘The Phenom’ Belfort en PPV el 11 de septiembre. “Llámame loco pero lo extraño”, dijo De La Hoya. “Echaba de menos ser golpeado y dar golpes. No estaba listo para retirarme después de perder ante Manny Pacquiao. Nunca me sentí como si estuviera en una guerra, así que en el boxeo eres tan viejo como te sientes “. Día de apertura de las reuniones del Comité Ejecutivo de la NABF Mendoza comenta sobre las reformas de la AMB

