Mendoza comenta sobre las reformas de la AMB Por Karl Freitag El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, se refirió a las principales reformas que está llevando a cabo la AMB durante una conferencia de prensa virtual el miércoles. Mendoza confirmó que todos los títulos del campeonato interino de la AMB se retiran con efecto inmediato y que los campeones de oro se insertarán entre los 15 primeros clasificados. Estos cambios entrarán en vigencia en las próximas calificaciones de la WBA. “En este punto, el Comité de Campeonatos, encabezado por el Sr. Carlos Chávez y el vicepresidente Julio Thyme, está trabajando en notificar a los promotores sobre estos cambios”, afirmó Mendoza. “Esto tiene que ser parte de nuestra ruta para conseguir un campeón por división. Reducimos todos los campeonatos. Aceptamos las críticas de los medios. Aceptamos las críticas de la afición. Y le hemos dado prioridad a sus pensamientos ”. Mendoza también anunció que Gary Shaw, un asesor presidencial de la AMB, ha sido designado como Jefe de Gabinete de la Dirección de la AMB. Shaw fue un funcionario de la Comisión de Boxeo de Nueva Jersey durante mucho tiempo, que luego pasó a convertirse en un promotor de boxeo muy exitoso con Main Events y su propia compañía Gary Shaw Productions. Foto del Dia La AMB deja vacantes TODOS los títulos interinos

