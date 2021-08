La AMB deja vacantes TODOS los títulos interinos La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) decidió dejar sin efecto los campeonatos interinos de la organización a través de una resolución publicada el miércoles 25 de agosto, mientras que los campeones Oro ahora no aparecerán “por encima del ranking” sino que ocuparán un lugar en él entre los boxeadores calificados. La decisión fue tomada por el Comité de Campeonatos y es un paso más en el plan de reducción de títulos que anunció el presidente de la organización, Gilberto Jesús Mendoza, hace unas semanas. Después de un análisis exhaustivo de cada división, la AMB ha anunciado varias peleas y box-offs obligatorios entre los luchadores seleccionados. Si bien los campeonatos interinos ya no están en vigor y las peleas por el título interino que habían sido aprobadas ahora serán peleas eliminatorias, la AMB también ha anunciado una serie de peleas obligatorias y de box-off entre peleadores seleccionados. La resolución explica las reglas en las que se basa el organismo para tomar las decisiones recientes. Primero, cita la regla C.14, que establece que tanto los luchadores como los promotores deben conocer las reglas de la AMB, además de las resoluciones o decisiones de los comités. La Regla C.29 establece que el Comité de Campeonatos puede seleccionar un retador obligatorio para cada división o puede hacerlo mediante peleas de eliminación. La selección puede estar sujeta a condiciones, pero en general, el boxeador mejor calificado en la división o el campeón regional clasificado entre los cinco primeros calificará para ser nombrado contendiente oficial, a menos que no esté disponible para pelear. Por otro lado, las reglas C.30 y C.31, que están relacionadas, establecen que el presidente del Comité de Campeonatos puede notificar a los dos contendientes más altos disponibles o los campeones regionales mejor clasificados, o una combinación de los mismos, de su obligación de luchar. una pelea de eliminación. Alternativamente, se puede ordenar un box-off entre cuatro boxeadores clasificados para determinar el retador oficial en una categoría. El Presidente del Comité de Campeonatos podrá conceder un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo en los casos de combates eliminatorios o Box-off y si no se llega a un acuerdo, se convocará una subasta, como se explica en la regla C.32. La Regla C.33, que será de aplicación expresa, establece que si un boxeador se niega a participar en un combate obligatorio, un combate de eliminación o un box-off, su título puede quedar vacante, o puede ser degradado o eliminado del ranking. Según las reglas detalladas anteriormente, los ahora ex campeones interinos ya no defenderán los títulos. A discreción del Presidente y del Comité de Campeonatos, serán considerados contendientes obligatorios al campeón mundial de la división, ya sea para luchar por el campeonato como retador oficial directamente o, según el caso, para participar en un Box- fuera del combate de eliminación para determinar el retador oficial. Una vez designado como retador oficial, al boxeador se le puede permitir participar en otros combates sujeto a la aprobación del Comité de acuerdo con la Regla C.13 de la WBA, Limitaciones de Combates. En el caso de los campeones Gold reinantes, ya no aparecerán “por encima de la clasificación”; sin embargo, ocuparán un lugar en las listas a partir del próximo ranking mundial. Estarán clasificados justo debajo del ex campeón interino o el retador oficial. Si bien se les puede ordenar que participen en eliminaciones o box-offs dependiendo de la división. Los campeones de oro y los campeones regionales que no son retadores obligatorios o que no participarán en una eliminatoria o box-off, pueden participar en la defensa del título, todo con la aprobación previa del comité. El Comité de Campeonato todavía puede ordenar defensas obligatorias del Campeonato de Oro o del campeonato regional. La resolución enviada el miércoles reemplaza cualquiera de las emitidas en el pasado y ayuda a avanzar en el plan de reducción del campeonato mundial de la AMB. Jermall Charlo es arrestado en incidente por una factura de consumo en un bar

