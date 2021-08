Jermall Charlo es arrestado en incidente por una factura de consumo en un bar Por TMZ.com El campeón de peso mediano del CMB, Jermall Charlo, fue arrestado … después de que la policía dijera que la superestrella del boxeo se descontrolo en un bar y le robó dinero a un mesero, según se enteró TMZ Sports. Todo el supuesto incidente ocurrió en San Antonio el 16 de julio, el día antes de que el hermano de Charlo, Jermell Charlo, peleara contra Brian Castaño en un empate en el AT&T Center. Según documentos policiales, Jermall estaba con una gran fiesta en el bar de Texas cuando el mesero presentó la cuenta al grupo. En los documentos, la policía dice que Jermall entregó su tarjeta de crédito y su identificación … pero la tarjeta fue rechazada a pesar de tres intentos de ejecutarla. Cuando el mesero regresó a Jermall pidiendo otra forma de pago… el hombre de 31 años supuestamente se descontrolo. La policía dice que el video de vigilancia muestra a Jermall “muy animado” y que parece “estar molesto y gritando” al mesero y otros dos gerentes en la escena. En el video, según la policía, se puede ver a Jermall quitándole dos carpetas de cobro de facturas al mesero y robando todo lo que tenían dentro. Los policías dicen que una de las carpetas tenía la identificación de Jermall … mientras que la otra tenía “pago en efectivo hecho por otro cliente” que el mesero había estado sirviendo anteriormente durante la noche. En los documentos, los policías dicen que los testigos afirman que Jermall luego les dijo a los empleados del bar: “Los voy a joder a todos”. Los policías dicen que Jermall y su equipo salieron del bar – “abriéndose paso entre los empleados” – y luego subieron a un autobús limusina y se fueron. En los documentos, una mesera le dijo a la policía que sufrió una lesión leve en la pierna mientras el equipo de Jermall la chocaba mientras salía del bar. Finalmente se emitieron órdenes de arresto para Jermall por el incidente … y nos dijeron que el combatiente se entregó a las autoridades el miércoles por la mañana. Nos dijeron que Jermall ya está en proceso de pagar la fianza. Nos comunicamos con el campamento de los Charlos para hacer comentarios, pero hasta ahora, no hemos recibido respuesta. La AMB deja vacantes TODOS los títulos interinos Jesse Hart está listo para regresar

