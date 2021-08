Jesse Hart está listo para regresar El ex retador al título mundial Jesse Hart (26-3, 21 KOs) regresa a Filadelfia para enfrentarse a Mike Guy (12-6-1, 5 KOs) en una batalla de ocho asaltos de peso súper mediano el viernes 17 de septiembre en el 2300 Arena en Filadelfia. El boxeador de 32 años ha peleado dos veces por el campeonato de peso súper mediano de la OMB solo para quedarse corto ante Gilberto “Zurdo” Ramírez. En la pelea co-estelar, el peso welter junior Samuel Teah (17-4-1, 7 KOs) se enfrenta a Larry Fryers (11-4, 4 KOs) en una pelea programada para 10 asaltos. El evento es promovido por RDR Promotions. Jermall Charlo es arrestado en incidente por una factura de consumo en un bar Scott: Wilder es subestimado

