Scott: Wilder es subestimado Malik Scott, el nuevo entrenador en jefe del ex campeón de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, dice que la gente se equivoca cuando se trata de Bronze Bomber. “Subestiman su coeficiente intelectual”, dijo Scott a Sky Sports. “No es un tipo grande y tonto que simplemente lanza una mano derecha. Hay método para su locura. El coeficiente intelectual de Deontay es muy alto. Lo veo crear, lo veo ponerse en posición, colocar a los chicos en trampas quirúrgicas. Deontay noqueará a Fury dentro de cinco rondas “. Wilder pelea contra el actual campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, el 9 de octubre en Las Vegas Jesse Hart está listo para regresar Okolie y Smith en la cartelera de Joshua-Usyk

