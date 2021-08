Okolie y Smith en la cartelera de Joshua-Usyk Se han confirmado los detalles del elenco de apoyo al enfrentamiento por el título de la FIB, la AMB y la OMB del campeón de peso pesado Anthony Joshua con Oleksandr Usyk en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el 25 de septiembre. El campeón de peso crucero de la OMB Lawrence Okolie (16-0, 13 KOs) pone su título mundial en juego por primera vez contra su retador obligatorio Dilan Prasovic (15-0, 12 KOs). El ex campeón de peso súper mediano de la AMB, Callum Smith (27-1, 19 KOs) regresa en el peso semipesado contra Lenin Castillo (21-3-1, 16 KOs). Smith se enfrentó previamente a Canelo Álvarez en diciembre. Otros combates:

Campbell Hatton (3-0) vs.Izan Dura (3-7) – peso ligero

Florian Marku (8-0-1, 6 KOs) vs.Maxim Prodan (19-0-1, 15 KOs) – peso welter

Christopher Ousley (12-0, 9 KOs) vs.Khasan Baysangurov (21-1, 11 KOs) – peso mediano La tarjeta se puede ver en DAZN en 170 países y en PPV en el Reino Unido e Irlanda.

