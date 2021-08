“Corazón” Juárez debuta en Telemundo el viernes Boxeo Telemundo cierra su serie de verano este viernes con un emocionante choque de Mexicanos en el peso pluma entre el ex retador al título mundial César “Corazón” Juárez (26-10, 20 KOs) y Dennis “El Martillo” Contreras (24-10-1, 22 KOs) en el Whitesands Events Center en Plant City, Florida. Juárez ha peleado y molestado a varios peleadores y aporta una gran experiencia internacional a esta pelea. Dejó caer una decisión valiente y respetable ante el entonces campeón mundial Nonito Donaire en 2015. Todavía desea mucho volver a desafiar por un título mundial y ganarlo esta vez. Contreras está en una racha de victorias en este momento, pero Juárez quiere ponerle fin y comenzar su propia carrera por el campeonato. ¿Cómo fue tu preparación para esta pelea? Tuve una preparación muy larga para esta pelea. Fue un campo de entrenamiento muy intenso y estoy listo para lograr la sorpresa. ¿Cuándo empezaste a boxear? Crecí en una zona difícil de la ciudad. Podría ser muy peligroso donde vivía. A veces fui intimidado por algunos de los niños mayores. Mi padre me llevó al gimnasio cuando tenía 8 años para que aprendiera a defenderme.



¿Cuál fue tu carrera amateur? Tuve una exitosa carrera amateur. Tuve un total de 150 peleas y solo perdí 6. Fui 3 veces campeón nacional. ¿Cómo te ha motivado saber que estarás peleando en la plataforma de Telemundo con muchos espectadores viéndote pelear por primera vez? Estoy muy agradecido con Telemundo y Felix “Tuto” Zabala, Jr. Presidente de All Star Boxing por darme esta oportunidad de estar en el evento principal. Voy a darlo todo para que todos los espectadores queden satisfechos con mi actuación. ¿Cómo ha mantenido su hambre y su concentración para volver a encaminarse hacia una oportunidad de pelea por el título mundial? Creo que en esta pelea los dos entraremos con la misma cantidad de hambre y ganas. A pesar de que desafié por un título mundial y no cumplí mi sueño. Ambos todavía soñamos con ganar un título mundial. ¿Cómo describirías tu estilo de boxeo? Soy un guerrero en el ring. Me gusta intercambiar con mi oponente en el centro del ring y hacer que los fanáticos se involucren realmente emocionalmente en la pelea. ¿Qué sabes de tu oponente? Es muy fuerte y golpea muy fuerte. Siento que he luchado al más alto nivel y he demostrado que pertenezco contra Donaire. Ahora veremos cómo le va a Contreras frente a un luchador en mí mismo que lo empujará a pelear a otro nivel. ¿Qué tipo de pelea esperas que tus estilos traigan a los fanáticos el viernes? El público debe esperar una pelea muy explosiva entre dos luchadores hambrientos con aspiraciones al título mundial. * * * “Corazón” Juárez vs ”El Martillo” Contreras será transmitido EN VIVO por Telemundo a las 12 AM el viernes por la noche. Consulte sus listados locales. Comité Ejecutivo de la NABF se reune en San Diego

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.