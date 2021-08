Comité Ejecutivo de la NABF se reune en San Diego Por Boxing Bob Newman La NABF abrió su reunión del Comité Ejecutivo en San Diego el martes por la noche. Un poco de informalidad combinado con buen humor inicio la sesión “Mejora de la personalidad”, en un evento en la Sala Sierra del Hotel Westin en el histórico Gas Lamp Quarter de San Diego. Las reuniones comenzarán oficialmente el miércoles por la mañana y continuarán durante todo el jueves. Se llevará a cabo una cena oficial el miércoles por la noche y el jueves por la noche se disfrutará de una salida al béisbol junto con una cena en lo alto de Petco Park, donde los Padres recibirán a los campeones defensores de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers. La reunión se cerrará el viernes. “Corazón” Juárez debuta en Telemundo el viernes Munguia habla sobre Derevyanchenko en ¨Martes de Cafe¨ del WBC

