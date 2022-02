Thurman: quiero a los campeones de las 147 lbs El ex campeón de peso welter Keith “One Time” Thurman comentó sobre su decisión unánime en 12 asaltos sobre el ex campeón de peso superligero Mario “El Azteca” Barrios el sábado por la noche en Las Vegas. “Esta fue una pelea de regreso después de dos años y medio”, dijo Thurman. “Ojalá tuviera mi mejor desempeño, pero lo hice lo mejor que pude dadas las circunstancias. “Califico esta actuación con una C+ o B- para mí… lo sacudimos. No pudimos derribarlo y sacarlo, pero tuvimos una gran actuación y una gran pelea. “Quiero los cinturones. Quiero los campeones. Quiero volver a estar en la cima, así que cualquiera que esté dispuesto a enviarle el contrato a Keith Thurman, ¡vamos!”. Se calienta la disputa entre Shields y Marshall

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.