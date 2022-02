Se calienta la disputa entre Shields y Marshall Claressa Shields retuvo fácilmente su colección de títulos mundiales superando a la retadora Ema Kozin en diez rondas el sábado por la noche en Cardiff, Gales. “Pensé que hubo muchos momentos en los que el árbitro debería haberlo detenido”, dijo Shields. “Me doy una A-. ¡Lo único que no hice fue conseguir el maldito nocaut! Hizo seis, siete, ocho tiros sin responder. Pensé que su esquina podría haberlo detenido”. La verdadera acción comenzó después de que concluyó la pelea cuando la archirrival de Shields, Savannah Marshall, le ofreció algunas críticas sólidas. “Si actúas así contra mí, limpiaré el piso contigo”, le dijo Marshall a Shields. “Acabas de jugar diez rondas con un niño absoluto, la gente se estaba marchando. Puños de almohada. Eso fue embarazoso.” Shields respondió: “No pudiste limpiar mis cajones. No podrías hacer una mierda conmigo. Yo no soy un punk. ¿Dónde están tus medallas de oro? Si Marshall defiende con éxito su título de la OMB a finales de este año, el escenario estará listo para que los dos se enfrenten por fin. Thurman: quiero a los campeones de las 147 lbs Santa Cruz apunta a todos los campeones en las 126 lbs

