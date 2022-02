Santa Cruz apunta a todos los campeones en las 126 lbs Han pasado tres años desde que el campeón de peso pluma de la AMB, Leo Santa Cruz, defendió su título de las 126 libras, pero “El Terremoto” ahora planea regresar a la división. “Queremos unificar y defender nuestro título. Queremos a todos los campeones en las 126 libras”, dijo Santa Cruz después de dejar fuera a Keenan Carbajal en diez asaltos el sábado por la noche en Las Vegas. “Vamos a volver al gimnasio, mejorar y trabajar en lo que hicimos mal”, dijo Santa Cruz. “Hice buenas rondas. Si hubiera ido allí y acabado con él rápido, no habría obtenido la experiencia que necesitaba. Sentí un poco el largo descanso, pero hice lo mejor que pude y, con suerte, a los fanáticos les encantó y quieren volver a verme”. Se calienta la disputa entre Shields y Marshall Bam Rodriguez: Estoy abierto a las mejores peleas

