Jesse "Bam" Rodríguez subió dos divisiones de peso en poco tiempo y aun así ganó el título de peso súper mosca del WBC contra el ex campeón Carlos Cuadras el sábado por la noche en Phoenix, Arizona. "Esa fue una pelea muy dura", dijo Rodríguez. "Él sacó un Jesse Rodríguez que no sabía que estaba en mí. Estoy tan feliz. Sabía que iba a ser una pelea dura, es un verdadero guerrero, pensé que lo iba a sacar de ahí pero es tan fuerte. "Me apegué al plan de juego, usé mis ángulos, pero en la quinta ronda sabía que no iba a ir, así que me mantuve sereno e hice mi trabajo". En cuanto al futuro, Rodríguez afirmó: "Me siento bien en este peso, así que me quedaré aquí por ahora, pero si consigo una buena pelea en 108 libras o 112 libras, tal vez obtenga el ganador de Chocolatito vs. Martínez, ¿quién sabe? – Estoy abierto a las mejores peleas".

