Eubank Jr: Quería castigarlo Años de rivalidad y un río de mala sangre llevaron a Chris Eubank Jr y Liam Williams al combate de rencor del sábado en Cardiff, Gales, con Eubank derribando a Williams cuatro veces pero sin poder o sin querer acabar con él. “Quería darle una lección a ese hombre, me dijo algunas cosas bastante amenazantes en el período previo a esta pelea”, dijo Eubank después. “Quería castigarlo, no quería noquearlo en una ronda, quería castigarlo. “Cabezazos, llaves de cabeza… Me sorprende que no haya sido descalificado. Pero lo tomé como un hombre y lo castigué como dije que lo haría. Fue una noche divertida. Creo que mostré a algunos de mis críticos un lado diferente de mí. “No había peligro, si hubiera pisado el acelerador en algún momento de la pelea, él se habría ido. Hay niveles en este juego. No seas un bocazas contra los tipos contra los que puedes lastimarte”. Bam Rodriguez: Estoy abierto a las mejores peleas Thurman vence a Barrios en su regreso

Top Boxing News

