Cuarto vuelve a vencer a Taduran y retiene el cinturón de las 105 libras de la FIB El campeón de peso minimosca de la FIB René Mark Cuarto (20-2-2, 11 KOs) retuvo su título mundial de 105 libras con una decisión mayoritaria técnica en siete asaltos sobre el ex campeón mundial Pedro Taduran (14-4-1, 11 KOs) en su revancha el el domingo en el gimnasio de la ciudad de Digos en la ciudad de Digos, Filipinas. Cuarto derribó a Taduran en el segundo asalto. A Cuarto se le descontaron dos puntos por un cabezazo intencional en la tercera ronda. Cuarto volvió a poner a Taduran sobre cubierta en el quinto asalto. La pelea finalmente se detuvo en la séptima ronda debido a un desagradable corte sufrido por Taduran y enviado a las tarjetas. Las puntuaciones fueron 65-64, 66-64 para Cuarto y 65-65. Cuarto derrotó previamente a Taduran hace doce meses por decisión unánime en doce asaltos. Esta fue la primera defensa de Cuarto. Cuéllar noquea a Blandón en seis en Cancun Thurman: quiero a los campeones de las 147 lbs

