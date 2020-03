Telemundo Weights from Mexico City Adrian “Gato” Curiel 109 vs. Hugo “Verdugo” Guarneros 109

Denilson Jair Valtierra 135 vs. Jose Eduardo Rizo 134

Juan Antonio Rodriguez 139.2 vs. Jose Andres Periban 138

Martin Escamilla 130.5 vs. Carlos Eduardo Reyes 132

Brandon Maximo Nunez 117.5 vs. Aaron Barcenas Reyes 116

Fernando Romero Hilario 124.5 vs. Pedro Jesus Rodriguez 125

Hector Andres Fuentes 147 vs. Raul Yair Garcia 146 Venue: Domo del Sindicato Nacional de los trabajadores IMSS

Promoter: All Star Boxing

TV: Telemundo. ShoBox Weights from Hinckley, Minnesota Restricted attendance at SHOBOX event

