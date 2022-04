Stevenson busca convertirse en una super estrella del boxeo El campeón de la OMB Shakur Stevenson (17-0, 9 KOs) de Newark, Nueva Jersey espera unificar los títulos de peso superpluma cuando se enfrente al campeón del CMB Oscar Valdez (30-0, 23 KOs) de Tucson vía Nogales, Sonora en un enfrentamiento de unificación de peso súper pluma este sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas en vivo por ESPN.

“Estoy listo en gran forma sintiéndome bien y listo para pelear. Quiero mostrarles a todos lo grandioso que soy”, dijo Shakur Stevenson. “Quiero unificar la división. Estoy motivado y tratando de montar un espectáculo. Debo sacar a Valdez del camino. Habiendo concluido su campamento, Stevenson está listo para el desafío en Valdez.

“Estamos de vuelta en Las Vegas para el campamento de entrenamiento y todo es genial. Mi abuelo y mi equipo hacen que me vea y me sienta muy bien, y todos van a ver los resultados”.

El ascenso de Stevenson a la cima ha sido rápido ya que se convirtió en profesional luego de su medalla de plata de 2016 en los Juegos Olímpicos de 2016. Ganando su primer título mundial en 2019, con una actuación dominante con una decisión unánime sobre Joet González y ganando el título de peso pluma de la OMB. “La única persona con la fuerza de voluntad que se acerca a Oscar es Joet, pero no pudo seguir mi conjunto de habilidades”. Shakur viene de una victoria sobre Jamel Herring al ganar el título superpluma de la OMB. Anotando un paro sobre el duro campeón cuando Stevenson lo remató en diez rondas y preparó el escenario para el enfrentamiento de unificación con Valdez.

“El mundo aún no ha visto todo lo que Shakur Stevenson puede hacer en un ring de boxeo”.

Valdez ganó una decisión unánime sobre el medallista de oro olímpico de Brasil 2016 Robson Conceicao en su última pelea mientras defendía su título por primera vez. Antes de su primera defensa del título, Valdez dio positivo por una sustancia prohibida, fentermina, pero se le permitió pelear y defender su título después de que la comisión local, la Comisión Atlética de la Tribu Pascua Yaqui en Tucson, Arizona, permitió que Valdez defendiera su título. En su pelea anterior, Valdez anotó un gran nocaut del año sobre Miguel Berchelt para ganar el título superpluma del WBC. “Oscar es un gran peleador. Todos saben que he querido pelear contra Oscar Valdez desde 2019 cuando dejó vacante su cinturón en 126 en lugar de pelear conmigo. Me evitó todo el tiempo que pudo. A pesar de eso, Valdez lo ha visto todo y se ha convertido en un peleador amigable con los fanáticos como lo ha sido en algunas batallas. Sufrir una fractura de mandíbula contra Scott Quigg al ganar una decisión, además de salir de la lona contra Adam López y Génesis Servania.

“He estado en el boxeo durante 19 años. Soy un gran peleador y él es un gran peleador, pero no creo que la experiencia sea necesariamente un factor. vengo a ganar”. Con una victoria, Stevenson tendrá la mitad de los títulos en la división de peso súper pluma, los otros títulos y campeones incluyen al campeón de la AMB, Roger Gutiérrez (26-3-1, 20 KO) de Venezuela, y el campeón de la FIB de Japón, Kenichi Ogawa (26-1). -1, 18 KO’s).

“Creo que es importante unificar. Intentaré conseguir todos los cinturones. Primero debo pasar a Oscar. Estoy enfocado en el 30 de abril”. Quizás este pueda ser el momento de Stevenson que lo catapulte a convertirse en una superestrella. Al pelear con Bob Arum y Top Rank, Shakur está en el camino correcto, ya que forma equipo con el mismo promotor que promovió a Muhammad Ali, convirtió a Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao en las estrellas que son hoy. “Después de esta pelea debería convertirme en una gran estrella. Tendré dos cinturones”,

El promotor del Salón de la Fama, Bob Arum, habló sobre Stevenson y la magnitud de este enfrentamiento. “Firmamos a Shakur, sabíamos que sería una superestrella y si coincidían los pesos con Valdez, se pelearían entre ellos. Tenemos dos grandes peleadores dispuestos a pelear entre ellos. Esto es maravilloso para el deporte”. No hay duda de que esta es la pelea más grande de la carrera de Stevenson hasta la fecha contra el invicto y explosivo Oscar Valdez. Similar a cuando Floyd Mayweather Jr. y el difunto Diego Corrales se enfrentaron en lo que fue un enfrentamiento entre dos jóvenes luchadores invictos con potencial de estrella. “Siento que esta es una gran pelea, un gran riesgo porque él es un gran campeón. Me convertiré en la próxima superestrella de Pay per view”.

Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Valdez espera convertirse en uno de los grandes de México Valdez: Shakur no está dispuesto a ir a la guerra

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.