Valdez: Shakur no está dispuesto a ir a la guerra Los amargos rivales de peso ligero junior Oscar Valdez (30-0, 23 KOs) y Shakur Stevenson (17-0, 9 KOs) pondrán sus respectivos cinturones WBC y WBO en juego este sábado en ESPN desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. A cuatro días de la noche de la pelea, esto es lo que dijeron Valdez y Stevenson. Oscar Valdez: “Es el tipo de luchador que no está dispuesto a ir a la guerra. Soy el tipo de peleador que siempre quiere darles a los fanáticos lo que quieren. Dado que no está dispuesto a darles a los fanáticos lo que quieren, esto será más como una partida de ajedrez”. Shakur Stevenson: “Soy el mejor peleador de las 130 libras del mundo, y lo demostraré cuando venza a Oscar Valdez y me convierta en campeón unificado”. OSCAR VALDEZ “Aunque tuve un desafío muy difícil contra Miguel Berchelt, esta es la pelea más dura y más grande de mi carrera porque Shakur ha estado hablando durante bastante tiempo. Aquí vamos de nuevo. Las probabilidades están en mi contra, y todos piensan que él me pisoteará, pero al igual que en contra de Berchelt, usaré eso como motivación. Sé que tengo una dura pelea por delante, pero esto no es algo que no haya hecho antes. He trabajado muy duro en el gimnasio y, como siempre, voy a dar lo mejor de mí y dejarlo todo en el ring. Como decimos en México, estoy dispuesto a morir en la línea solo para ganar. Eso es todo lo que me importa”. “Él es el tipo de luchador que habla mucho y siempre está hablando en las redes sociales, pero yo no soy así. Dejo que mis puños hablen. Es el tipo de luchador que no está dispuesto a ir a la guerra. Soy el tipo de peleador que siempre quiere darles a los fanáticos lo que quieren. Dado que no está dispuesto a darles a los fanáticos lo que quieren, esto será más una partida de ajedrez. Será una pelea más técnica. El peleador más inteligente dentro del ring ganará. Para este tipo de desafío, me preparé muy bien físicamente, pero sobre todo mentalmente”. “Desde que era niño, soñaba con ser el evento principal en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Simplemente suena hermoso. Parece que lo lograste. Estas son las grandes ligas. Estoy muy emocionado. Estoy disfrutando cada momento. Estoy disfrutando este viaje de grandeza. Cuando gane esta pelea, estaré un paso más cerca de estar en la lista libra por libra y, lo que es más importante, estaré un paso más cerca de cumplir mi sueño de ser considerado uno de los mejores boxeadores en la historia del boxeo mexicano. Quiero que mi nombre esté entre todos estos grandes boxeadores mexicanos, como Morales, Barrera, Márquez y Chávez. Para que eso suceda, necesito ganar esta pelea”. SHAKUR STEVENSON “Estamos de vuelta en Las Vegas para el campamento de entrenamiento y todo va muy bien. Mi abuelo y mi equipo hacen que me vea y me sienta muy bien, y todos verán los resultados de todo este arduo trabajo el 30 de abril”. Conseguir la pelea contra Valdez “Esta pelea lleva tres años en proceso. Todos saben que he querido pelear contra Oscar Valdez desde 2019 cuando dejó vacante su cinturón en 126 en lugar de pelear conmigo. Me evitó todo el tiempo que pudo, pero ahora es el momento perfecto para esta pelea y los fanáticos estarán listos para un espectáculo cuando finalmente entremos al ring”. Títulos unificadores “Soy el mejor peleador de las 130 libras del mundo, y lo demostraré cuando venza a Oscar Valdez y me convierta en campeón unificado. Sin embargo, no me detendré allí. Quiero convertirme en un campeón indiscutible en 130, y vencer a Oscar Valdez es el siguiente paso”. Una superestrella nacerá el 30 de abril “El mundo aún no ha visto todo lo que Shakur Stevenson puede hacer en un ring de boxeo. Soy la próxima superestrella del boxeo y mi actuación del 30 de abril lo demostrará. Ven al MGM Grand o sintoniza ESPN porque no querrás perderte esta pelea”. Stevenson busca convertirse en una super estrella del boxeo Conferencia de Prensa Virtual de Benavidez-Lemieux

