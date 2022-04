Valdez espera convertirse en uno de los grandes de México Por Miguel Maravilla Llega un momento en la carrera de un peleador cuando acepta el mayor desafío y pelea contra los mejores de su división. Julio César Chávez asumió el mayor desafío y el mejor peleador de su división cuando enfrentó a Melderick Taylor en lo que fue una pelea entre dos campeones invictos. Para el campeón del CMB, Oscar Valdez (30-0, 23 KOs) de Tucson a través de Nogales, Sonora México, vivirá ese momento este sábado por la noche cuando se enfrente al campeón de la OMB Shakur Stevenson (17-0, 9 KOs) de Newark, New Jersey en un enfrentamiento de unificación de peso súper pluma en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas en vivo por ESPN. “Estoy listo para esta pelea. Desde que era niño, soñaba con ser el evento principal en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Esta es la pelea más dura y más grande de mi carrera”. Al entrar como el desvalido, Valdez no parece ser el caso, ni le molesta, ya que fue el desvalido en su lucha contra Berchelt. “Aquí vamos de nuevo. Las probabilidades están en mi contra, y todos piensan que él me pisoteará, pero al igual que en contra de Berchelt, usaré eso como motivación”. El año pasado, Valdez experimentó algunos altibajos cuando anotó un gran nocaut sobre Miguel Berchelt, dando la sorpresa cuando muchos lo descartaron contra el golpeador más grande Berchelt. Valdez disfrutó de la emoción de la victoria al ganar el título superpluma del CMB con un enorme contragolpe que derribó al campeón. “Tuve un desafío muy duro contra Miguel Berchelt, fue una gran victoria”, La emoción de la victoria se vio ensombrecida más tarde cuando Valdez dio positivo por una sustancia prohibida, fentermina, antes de su primera defensa del título, pero se le permitió pelear y defender su título después de que dictaminó la Comisión Atlética de la Tribu Pascua Yaqui en Tucson, Arizona. Valdez tuvo una actuación mediocre en su pelea contra el brasileño Robson Conceicao, ganando por decisión unánime y defendiendo con éxito su título contra el medallista de oro olímpico de 2016. Gane o pierda, había muchas preguntas que responder sobre su desempeño y el resultado positivo de la prueba. Ahora ha llegado el momento de enfrentarse a Shakur Stevenson. “Shakur ha estado hablando durante bastante tiempo. Es el tipo de luchador que habla mucho y siempre está hablando en las redes sociales, pero yo no soy así. Dejo que mis puños hablen. Este ha sido un campamento serio para Valdez y su equipo, trabajando con el entrenador Eddie Reynoso y el establo del Equipo Canelo en San Diego, California, mientras se prepara para el campeón de peso súper pluma Shakur Stevenson. “He trabajado muy duro en el campamento, en el gimnasio y como siempre, voy a dar lo mejor de mí y dejarlo todo en el ring”, Valdez sobre su preparación. “Para este tipo de desafío, me preparé muy bien físicamente, pero lo más importante mentalmente”. Para Shakur Stevenson, el medallista de plata olímpico de EE. UU. en 2016 se convirtió en profesional en 2017 cuando Valdez ya era campeón de peso pluma. Subiendo hasta la cima, Stevenson ganó su primer título mundial en 2019 con una decisión unánime impecable sobre Joet González cuando ganó el título vacante de peso pluma de la OMB. Viene de un paro impresionante sobre Jamel Herring al ganar el título superpluma de la OMB. “Es el tipo de luchador que no está dispuesto a ir a la guerra. Soy el tipo de peleador que siempre quiere darles a los fanáticos lo que quieren”. Quizás la tarea más difícil hasta la fecha para Valdez, ya que se enfrentará a un peleador muy llamativo en Stevenson. “Dado que no está dispuesto a darles a los fanáticos lo que quieren, esto será más una partida de ajedrez. Será una pelea más técnica. El peleador más inteligente dentro del ring ganará”, Gane o pierda, Valdez lo dejará todo en el ring ya que nunca está en una pelea aburrida. “No puedo prometer una victoria, no puedo prometer un nocaut, pero una cosa que puedo prometer es que lo dejaré todo en el ring. Como decimos en México, estoy dispuesto a morir en la línea solo para ganar. Eso es todo lo que me importa”. Una victoria de Valdez sobre Shakur posiblemente pueda allanar el camino hacia el estrellato, ya que su promotor Bob Arum/Top Rank ha llevado a muchos campeones mundiales a convertirse en superestrellas y grandes de todos los tiempos, como Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather Jr. Manny. Pacquiao, y ahora espera la próxima generación. “Cuando firmamos a Valdez, sabíamos que sería un boxeador de primer nivel. Firmamos a Shakur sabíamos que sería una superestrella y si coincidían los pesos con Valdez, se pelearían entre ellos. Tenemos dos grandes peleadores dispuestos a pelear entre ellos. Esto es maravilloso para el deporte”, dijo el promotor del Salón de la Fama, Bob Arum, sobre el enfrentamiento. Representando a México en los Juegos Olímpicos de 2012, Valdez ya ha ganado dos títulos mundiales en dos divisiones de peso ganando el título de peso pluma de la OMB y el de peso súper pluma del CMB, mientras busca unificarse con una victoria sobre Stevenson. Esta no solo sería una gran victoria para Valdez sino también para el boxeo mexicano, ya que Valdez busca continuar con la gran tradición del boxeo mexicano. “Estaré un paso más cerca de cumplir mi sueño de ser considerado uno de los mejores boxeadores en la historia del boxeo mexicano. Quiero que mi nombre esté entre todos estos grandes boxeadores mexicanos, como Morales, Barrera, Márquez y Chávez. Para que eso suceda, necesito ganar esta pelea”. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla El ex campeón Pascal ahora entrena con Cuéllar en Miami Stevenson busca convertirse en una super estrella del boxeo

