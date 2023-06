Shuan Boxing presentará la cartelera de la Convención de la OMB en Dominicana Por Héctor Villarreal La empresa dominicana Shuan Boxing Promotions sigue dando grandes pasos en el mundo del boxeo, especialmente aquellos que pueden llevar a los peleadores y a toda la República Dominicana a un nivel superior, como ya lo ha hecho con nombres como Eric “Mini Pacman”, Rosa, Alberto” La Avispa” Puello y el joven prospecto Kaipo Gallegos. La empresa se enorgullece de haber recibido la oportunidad por parte del organismo sancionador, La Organización Mundial de Boxeo (OMB) de organizar la cartelera de boxeo en el marco de la convención anual de la entidad, la cual está prevista a realizarse del 9 al 13 de octubre con sede en Punta Cana, República Dominicana Los pesos pesados Anderson, Makhmudov son grandes favoritos este sábado en Ohio Ex campeón Farmer regresa con victoria sobre Sparrow Like this: Like Loading...

