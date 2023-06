Los pesos pesados Anderson, Makhmudov son grandes favoritos este sábado en Ohio Si bien muy pocos de los principales pesos pesados ​​del boxeo tienen una pelea programada en este momento, dos de los contendientes más emocionantes de la división verán acción el sábado en el Huntington Center en Toledo, Ohio. El invicto WBO # 7, WBA # 8, WBC # 9 peso pesado Jared “The Real Big Baby” Anderson (14-0, 14 KOs) es tanto como un favorito de 14: 1 sobre el ex campeón de peso pesado de la FIB “Prince” Charles Martin (29 -3-1, 26 KOs), quien intervino con una semana de anticipación para la gran pelea de cartas televisada por ESPN. En la co-estelar, el peso pesado WBC #5, WBA #5 Arslanbek Makhmudov (16-0, 15 KOs) es un favorito de 10:1 sobre el invicto 6’8 Raphael Akpejiori (15-0, 14 KOs). ESPN+ con doble de título mundial femenino desde Inglaterra Shuan Boxing presentará la cartelera de la Convención de la OMB en Dominicana Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.