Ex campeón Farmer regresa con victoria sobre Sparrow Por. John DiSanto – PhillyBoxingHistory.com El ex campeón mundial Tevin Farmer se recuperó de un descanso prolongado con una decisión unánime fluida y rápida sobre Avery Sparrow en el evento principal de peso ligero de 10 asaltos en el 2300 Arena. El entretenido espectáculo de cinco combates fue promovido por Hard Hitting Promotions. El sábado por la noche, todos los ojos estaban puestos en Farmer después de su pausa de tres años y medio en su carrera. Hubo muchas preguntas sobre cómo Farmer, después de un respiro tan prolongado, se desempeñaría contra un oponente duro como el compañero de Filadelfia Avery Sparrow. Sin embargo, el ex campeón mundial de peso ligero junior mostró manos y pies rápidos, una cabeza enérgica y escurridiza, buena resistencia y mucha ofensiva en la distancia de 10 asaltos. No fue una actuación perfecta, pero dado el despido, fue impresionante y sugirió que Farmer está listo para regresar al grueso de la división de 130 o 135 libras. Sparrow, tarea difícil para cualquier luchador, se presentó y dio buena cuenta de su habilidad. Presionó a Farmer y conectó su parte de golpes. Sin embargo, Sparrow apareció en condiciones menos que perfectas, y esto se convirtió en un factor al final de la pelea. La pelea se asentó rápidamente en su patrón en la campana de apertura. Southpaw Farmer se movió hacia adentro y hacia afuera lanzando su jab de derecha a Sparrow, quien presionó hacia adelante para aterrizar. Avery tuvo su mejor éxito cuando la acción fue cuerpo a cuerpo, e hizo todo lo posible para atrapar a Farmer a lo largo de las cuerdas donde pudiera disparar. Sin embargo, Farmer fue esquivo en todo momento. Movía bien la cabeza y, en la mayoría de los casos, salía de cualquier trampa que Sparrow lograba tender. Farmer conectó golpes de poder con la mano izquierda mientras que Sparrow anotó bien con su derecha y combinaciones ocasionales. Este guión se mantuvo constante durante las primeras cuatro rondas, con Farmer permaneciendo un paso por delante la mayor parte del camino. Ganó la primera y la tercera ronda, y Sparrow se llevó la cuarta. La segunda ronda estuvo tan reñida que podría haber ido en cualquier dirección, y probablemente impactó las sorprendentes tarjetas de puntuación finales. La acción cambió en la quinta ronda. Comenzó como todos los demás, pero a medida que avanzaba la ronda, Sparrow comenzó a verse cansado. Los dos intercambiaron disparos en medio del ring y luego Farmer golpeó repentinamente a Sparrow con una mano izquierda que derribó a Avery. Soportó bien la caída, pero cuando regresó a la pelea, parecía sin aliento. Durante la segunda mitad de la pelea, Sparrow estaba luchando no solo contra Farmer, sino también contra él mismo. Como si no fuera suficiente lidiar con Tevin, Sparrow tuvo que esforzarse mientras su tanque de gasolina se estaba agotando. Podías ver la lucha en sus ojos. Estaba trabajando duro, pero estaba resoplando cuesta arriba. Sin embargo, Sparrow siguió luchando y mantuvo la pelea cerrada. Continuó aterrizando a su derecha y evitando que Farmer se escapara con la pelea. Farmer claramente estaba en buena forma y siguió trabajando con Sparrow con su jab. Mientras Sparrow se cansaba, Farmer parecía más y más rápido. Se alejó de cada intercambio y mantuvo el control. En la octava ronda, con Farmer acumulando rondas desde la caída, Sparrow cavó y lució más fuerte en el último minuto de la sesión. Aterrizó una combinación cuando la ronda terminó mostrando que todavía estaba en la pelea. Las dos rondas finales fueron las más interesantes. Farmer, a la cabeza en las tarjetas de puntuación, golpeó menos y se movió más mientras Sparrow seguía empujando con fuerza, tratando de cambiar el rumbo. No puso a Farmer en peligro, pero su valor hizo que estos últimos seis minutos cerraran. La décima ronda contó con mucha acción. Farmer conectó un buen golpe de izquierda y luego anotó con una fuerte combinación de izquierda y derecha. Mientras tanto, Sparrow aterrizó bien en el cuerpo y de repente comenzó a anotar con un gancho de derecha irregular. Al menos dos veces, giró la cabeza de Farmer hacia las luces. Probablemente fue el asalto de Sparrow, pero Tevin estuvo suelto y fluido y terminó la pelea con facilidad. Esta fue su noche y las sólidas tácticas profesionales de Sparrow fueron solo obstáculos. En mi tarjeta, Farmer tenía una ventaja cómoda con la caída que proporcionaba un punto extra de espacio para respirar. Mientras esperaba el anuncio oficial, no había dudas de que Farmer tomaría la decisión. Sin embargo, las tarjetas de puntuación oficiales proporcionaron algo de intriga y emoción. El juez Adam Friscia tenía a Farmer adelante 97-92. Este puntaje se divide en siete rondas a tres a favor de Farmer, más el punto extra por la caída. 97-92 fue una puntuación muy razonable y muy parecida a la mía. Sin embargo, los jueces Ron McNair y Dewey LaRosa calificaron la pelea con un estrecho 95-94 para Farmer. Los puntajes 95-94 se anunciaron primero y agregaron una pizca de dramatismo a una pelea que fue entretenida pero no muy dramática. El margen de 95-94 significa que dos de los tres jueces anotaron la pelea igualada excepto por la caída. Puedo ver que a Sparrow se le atribuyen cuatro rondas (dos, cuatro, nueve y diez), pero no puedo entender cuál de las seis restantes podría haber ido contra Farmer. Sin embargo, la pelea fue divertida de ver y ganó el boxeador correcto. Entonces, no hay argumentos aquí. Farmer, 31-5-1, 6 KOs, 1 No Contest, tuvo un regreso exitoso y preparó el escenario para el próximo capítulo de su carrera. Ciertamente tiene algunas peleas potenciales grandes (e interesantes) por delante si se mantiene activo y continúa sacudiéndose el poco óxido que queda. Sparrow se deslizó a 11-5, 4 KOs, 1 No Contest, perdiendo su segundo consecutivo y la cuarta vez en sus últimas cinco peleas. Todavía es un oponente viable, pero la división de peso ligero no es la categoría de peso adecuada para él.

