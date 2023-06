Josué Franco habla sobre su retiro El ex campeón de peso súper mosca de la AMB, Joshua Franco, de 27 años, anunció en las redes sociales que se retira del boxeo. Franco (18-2-3, 8 KOs) perdió su título mundial en la báscula el viernes, luego fue derrotado el sábado por Kazuto Ioka. Joshua Franco: Quería comenzar dando las gracias a todos los que me han apoyado en mi carrera. Agradezco a todos por su continuo apoyo. Pude vivir mi sueño de la infancia de convertirme en campeón mundial. Defendí mi título varias veces en todo el mundo y siempre hice mi mejor esfuerzo para representar a San Antonio, TX con orgullo. Durante la mayor parte de mi carrera, he estado pasando por muchos problemas mentales que estaba haciendo todo lo posible por controlar. Nunca hablé de eso públicamente porque no quería que nadie pensara que alguna vez puse una excusa para que algo o alguien me mirara diferente. Luché tanto como pude para seguir actuando y darles algunas peleas geniales. Para cualquiera que luche contra cualquier tipo de problema de salud mental, sepa que no está solo. Y no puedes dejar que nada te impida alcanzar tus sueños. Quiero dar las gracias a mi equipo. A mi mamá, papá y hermanos por toda su ayuda y apoyo a lo largo de toda mi carrera. A todos en RGBA por creer en mí [y] ayudarme a alcanzar mis sueños. Ustedes siempre creyeron en mí y siempre les estaré agradecido. Anoche en Tokio, Japón fue oficialmente mi última pelea. Fue una semana difícil para mí y no obtuve el resultado que quería, pero dejo este deporte sabiendo que di todo lo que tenía. Nuevamente, gracias a todos por todo su apoyo y los veré por aquí. Berlanga vence a Quigley y gana nuevamente por puntos Like this: Like Loading...

