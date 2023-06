Berlanga vence a Quigley y gana nuevamente por puntos El alto clasificado OMB # 4, FIB # 4, AMB # 6 en peso supermediano Edgar “The Chosen One” Berlanga (21-0, 16 KOs) logro ganar una decisión unánime en doce asaltos sobre Jason “El Animal” Quigley (20-3, 14 KOs) en el sábado por la noche en The Theatre at Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Berlanga presionó la acción y derribó a Quigley en las rondas tres y cinco y dos veces en doce rounds. Quigley también tuvo sus momentos, pero Berlanga cerró el espectáculo con una gran ronda final. Las puntuaciones fueron 116-108, 116-108, 118-106. Berlanga, quien abrió su carrera con 16 nocauts consecutivos en el primer asalto, recorrió la distancia por quinta vez consecutiva. En una guerra, el peso pesado Joe Cusumano (22-4, 20 KOs) derrotó a Adam “Babyface” Kownacki (20-4, 15 KOs) por nocaut técnico en el octavo asalto. Cusumano derribó a Kownacki con una gran mano derecha en la primera ronda. Cusumano se abalanzó sobre Kownacki en la segunda ronda y aparentemente se golpeó a sí mismo. Después de eso, se convirtió en una batalla de desgaste. En la séptima ronda, ambos intercambiaron grandes tiros. Kownacki parecía acabado. Kownacki salió para la octava ronda, pero su esquina tiró la toalla después de dos minutos. Cuatro derrotas seguidas para Kownacki. El invicto superligero Reshat “The Albanian Bear” Mati (14-0, 8 KOs) detuvo al robusto oficial Dakota Linger (13-6-3, 9 KOs) en el noveno round. Mati sufrió una lesión en la mano derecha, pero aún así hizo el trabajo con la izquierda. El tiempo fue: 59. En un choque entre pesos mosca invictos, el atleta olímpico de 2020 Yankiel Rivera (4-0, 2 KO) tomó una decisión unánime en ocho asaltos sobre el peleador de Wild Card Gym Christian Robles (8-1, 3 KO). Rivera derribó a Robles en la cuarta ronda. Las puntuaciones fueron 79-72, 78-73, 77-74. ¡Buena chatarra! El invicto peso semipesado Khalil Coe (6-0-1, 4 KOs) detuvo a Buneet Bisla (7-1, 3 KOs) en la séptima ronda. Parada del árbitro. Parecía una doble caída en la primera ronda, pero solo Bisla fue descartada. Adames vence a J-Rock y retiene título WBC Like this: Like Loading...

