Seniesa Estrada retiene los títulos WBC y WBA sigue invicta Por Miguel Maravilla y Jeff Zimmerman en ringside Seniesa “Super Bad” Estrada (25-0, 9 KOs) del este de Los Ángeles defendió con éxito sus títulos mundiales de peso mínimo femenino WBC y WBA superando a la ex campeona mundial argentina Leonela Yúdica (19-2-3, 1 KO) al encabezar el viernes por la noche en el Pearl Concert Theatre en Palms Casino Resort, Las Vegas. Partiendo a un ritmo acelerado, Estrada y Yúdica no tardaron en soltarse las manos en el primero. Estrada presionó para comenzar el segundo mientras Yúdica mantuvo su distancia. Hubo un buen intercambio en la tercera ronda cuando Yúdica tuvo su momento conectando y defendiéndose de la agresiva Estrada. En el cuarto, Yudica pareció tener ritmo cuando Senisia comenzó a cambiar su postura de ortodoxa a zurda. Peleando desde lejos, el argentino conectó bien al sincronizar la agresividad de Estrada con el uno-dos y conectando con la derecha. Más allá del punto medio en el sexto asalto, Senisia acechó mientras Yudica continuaba peleando desde la distancia detrás del jab y siguiendo con sólidos derechos directos. Hubo un buen intercambio en el séptimo cuando Senisia presionó soltando sus manos, Yúdica cronometró con uno-dos golpes cuando el ojo de Estrada comenzó a hincharse. Al final de la pelea, Senisia presionó la acción cuando Yúdica cumplió con el plan y continuó boxeando desde la distancia, atrapando y cronometrando a Estrada. Sintiendo la urgencia en la décima y última ronda, Yudica soltó sus manos mientras Estrada mantenía el ritmo y la agresividad mientras luchaban hasta la campana final. Al final, luego de completar diez rondas, los tres jueces anotaron la pelea 97-93 mientras Senisia Estrada se aleja con una decisión ganada con esfuerzo. * * * Andrés “Savage” Cortés (20-0, 11 KOs) de Las Vegas detuvo a Xavier Martínez (18-2, 12 KOs) de Sacramento, California en siete en la pelea co-estelar de peso ligero junior. Cortés estuvo a la ofensiva en la primera ronda cuando Martínez comenzó lento. En el segundo, Cortés mantuvo el ritmo superando a Martínez, ya que más adelante en la ronda comenzó a soltar las manos. Las cosas comenzaron a mejorar en el cuarto, con Martínez cortando la distancia y metiéndose dentro de Cortés, hacia el final de la ronda, Martínez parecía tener un corte en el ojo izquierdo cuando comenzó a gotear sangre. En el punto medio del quinto, la sangre seguía fluyendo del ojo de Martínez mientras Cortés golpeaba y presionaba. A pesar de ser cortado, Martínez presionó la acción en el sexto cuando Cortés pareció disminuir el ritmo. Balanceándose salvajemente para comenzar el séptimo, Cortés atacó y recuperó con Martínez presionando, poco después de que Cortés conectó un uno-dos cuando el corte en el ojo de Martínez comenzó a sangrar más. El corte en el ojo fue demasiado para que Martínez continuara, ya que su esquina detuvo la pelea al final del séptimo. * * * En una pelea súper competitiva, el peso ligero Nahir Albright (16-2, 7 KOs) anotó una decisión mayoritaria contra el ex atleta olímpico estadounidense Karlos Balderas (14-2, 12 KOs) de Santa Maria, CA en ocho asaltos. Albright trabajó detrás de un jab sólido durante las primeras rondas y golpeó la cabeza de Balderas hacia atrás varias veces, antes de que Balderas encontrara su rango y acelerara el ritmo al final de la tercera ronda. Balderas pareció tomar el control en el cuarto cuando conectó combinaciones sólidas, pero Albright mostró agallas y siguió contraatacando. Tanto Balderas como Albright se dieron cuenta de que la pelea estaba en juego de cara al asalto final, ya que ambos se enfrentaron cara a cara. Los jueces anotaron 76-76 y 77-75 dos veces para Albright para disgusto de los fanáticos de Las Vegas. * * * El olímpico dominicano de 2021, el superligero Rohan “El Rayo” Polanco (10-0, 6 KOs) detuvo a César Francis (12-2, 7 KOs) de Panamá en cinco asaltos. Fue un comienzo lento ya que Polanco se tomó su tiempo para descubrir y golpear a su oponente más alto, Francis. La pelea siguió siendo una partida de ajedrez a través de tres, ya que tanto Francis como Polanco trabajaron el jab. Polanco comenzó a acelerar el ritmo y soltó sus manos en la cuarta ronda mientras derribaba a Francis con un derechazo corto. El peleador dominicano remató a Francis en el quinto, enviándolo a la lona por segunda vez con una serie de golpes seguidos de un derechazo. Se levantó pero no quiso continuar y el árbitro Robert Hoyle detuvo la pelea a la 1:05. * * * El peso ligero junior Abraham Nova (23-1, 16 KOs) de Puerto Rico noqueó al ex campeón mundial y atleta olímpico colombiano Jonathan Romero (23-2, 12 KOs) en la tercera ronda de las diez programadas. La pelea comenzó rápido en la primera ronda cuando ambos peleadores soltaron sus manos, pero en la segunda ronda se convirtió en un tiroteo. Nova apareció para derribar a Romero, pero las cuerdas lo sostuvieron. Al final de la ronda, Nova finalmente derribó a Romero con un gancho de derecha masivo que lo envió a la lona. Romero sobrevivió a la ronda y la ronda tres hizo que ambos muchachos se balancearan hacia las cercas mientras intercambiaban golpes masivos. Nova conectó un volado de derecha que puso a Romero de cara en la lona, ​​pero esta vez no se levantó. La pelea fue convocada a las 2:47 de la tercera ronda cuando “Super” Nova demostró que estaba súper esta noche. * * * El peso pluma junior Subaru Murata (5-0, 5 KOs) de Tokio, Japón, detuvo a Juan Centeno (8-9-3, 1 KO\) de Managua, Nicaragua al final de tres. Fue un comienzo lento en la primera ronda cuando Murata midió a Centeno. El luchador japonés se resbaló en la primera parte de la segunda ronda, sin embargo, Murata envió a Centeno a la lona. Murata atacó pacientemente mientras Centeno se paraba en el bolsillo intercambiando para terminar la segunda ronda. Pero después de completar el tercer asalto, el árbitro Raúl Caíz Jr. y el médico del ring determinaron que Centeno no podía continuar y el árbitro detuvo la pelea al final del tercer asalto. * * * El prospecto de peso semipesado Dante Benjamin Jr. (6-0-1, 5 KOs) de Cleveland y William Langston (8-3-1, 5 KOs) de Kenosha, Wisconsin lucharon por un empate por decisión mayoritaria en seis asaltos. Benjamin Jr. estuvo listo desde el principio, boxeando en la primera ronda mostrando algo de brillo. Trabajando pacientemente, Benjamin Jr. fue suave en las primeras rondas mientras Langston presionaba la acción manteniendo a Benjamin alerta peleando desde la distancia. Continuando peleando desde la distancia a mitad de camino, Benjamin Jr. bombeó el jab manteniendo alejado al acosador Langston. A pesar de haber sido etiquetado, Langston mostró algo de bravuconería al terminar presionando fuerte la mayor parte de la pelea y terminando fuerte al llegar a la distancia. Después de completar seis rondas, los jueces puntuaron el combate 58-56, 57-57 y 57-57 declarando el combate en empate. * * * El peso ligero Chalie Sheehy (7-0, 5 KOs) de Brisbane, California detuvo a Kaylyn Alfred (4-5-2, KOs) de Lafayette, Louisiana en tres asaltos. Un gran gancho de izquierda de Sheehy derribó a Alfred, quien se puso de pie pero no quiso continuar y el árbitro Robert Hoyle lo detuvo a los 31 segundos del tercero.

