Collazo defenderá su título OMB ante Hellboy en Puerto Rico El campeón mundial de peso minimosca de la OMB, Oscar “El Pupilo” Collazo (7-0, 5 KOs) realizará su primera defensa del título mundial ante Garen “Hellboy” Diagan (10-3, 5 KOs) el sábado 26 de agosto. Esta será la primera pelea por el título mundial masculino en Puerto Rico en seis años. La transmisión de DAZN se realizará en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan y se presenta en asociación con Promociones Miguel Cotto. Seniesa Estrada retiene los títulos WBC y WBA sigue invicta Posponen pelea de unificación Valladares-Shigeoka IBF 105lb Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.