Posponen pelea de unificación Valladares-Shigeoka IBF 105lb Por Joe Koizumi

Foto por Boxing Beat La pelea de unificación de 105 libras de la FIB entre el campeón completo Daniel Valladares de México y el campeón interino Ginjiro Shigeoka de Japón programada en Osaka el 11 de agosto se pospuso debido a la lesión en la pierna de este último. Kameda Promotions dice que ahora tendrá lugar muy probablemente el 7 de octubre. Tuvieron un primer encuentro, que resultó en un extraño "no contest" ya que Valladares se negó a continuar después de un cabezazo accidental en el tercer round este enero. El hermano mayor de Ginjiro, Yudai Shigeoka, también es el gobernante interino de peso mínimo del WBC que todavía está en negociación con el campeón completo Panya Pradabsri. Collazo defenderá su título OMB ante Hellboy en Puerto Rico Crawford ligeramente favorito sobre Spence Jr.

