Haney confirma pelea con Prograis Según los informes, el campeón indiscutible de peso ligero, Devin Haney, notificó al WBC que dejará vacante el cinturón del WBC y pasará al peso súper ligero para enfrentar al campeón de las 140 libras del CMB, Regis Prograis, en Las Vegas el 28 de octubre. El estado de Haney como campeón de peso ligero de la AMB, la FIB y la OMB está por confirmar . Haney confirmó la pelea de Prograis en una transmisión de ESPN, “Es el momento perfecto”, dijo Haney. “En este momento soy un agente libre. Puedo subir. Soy campeón del WBC en 135 y campeón indiscutible en 135. Puedo subir a luchar por un nuevo cinturón en 140 y, con suerte, si Dios quiere, también puedo mantener mis cinturones de las 135 libras”. Seniesa Estrada retiene los títulos WBC y WBA sigue invicta Like this: Like Loading...

Top Boxing News

