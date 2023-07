Resultados desde Ciudad de Panamá La dislocación del hombro derecho de Carlos Montenegro (3-2-2, 0 KOs) exactamente al minuto de iniciada la pelea, acabó con las grandes expectativas del evento coestelar, con victoria por TKO de Daniel “El Chato” Lezcano (5 -2-1, 3 KOs). El peso mosca Angel Bethancourt (3-0, 3 KOs) subió temporalmente a peos gallo para vencer a Marcos Arrieta (0-8) por nocaut técnico a las 2:45 del segundo round. En su debut profesional, el supermosca Jeffrey Martínez venció con un nocaut en el primer asalto (2:55) sobre Fernando Lorenzo (0-3). La sensación del peso welter, Harvin Aguirre (7-0, 5 KOs) se mantiene invicto luego de vencer al veterano Barnie Argüelles (12-13, 8 KOs) al minuto 1:55 del primer asalto. También en los pesos welter, Josué Alvarado (4-1, 1 KO) noqueó a Oriel Bethancourt (0-4) a los 0:54 del round número uno. Los ganadores pelearán en el próximo evento “KO to Cancer” de Laguna Premium Boxing en octubre. Resultados del Undercard de Spence Jr-Crawford Haney confirma pelea con Prograis Like this: Like Loading...

