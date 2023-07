Resultados del Undercard de Spence Jr-Crawford Por Miguel Maravilla y Jeff Zimmerman en Ringside El cubano Yones Téllez (6-0, 5 KOs) venció con un espectacular nocaut en el tercer asalto sobre un experimentado veterano Sergio García (34-3, 14 KOs) de España al abrir la transmisión Showtime Pay per View con una declaración rendimiento El veterano García comenzó a ponerse rudo en el primer asalto cuando golpeó a Téllez detrás de la cabeza, lo que provocó una advertencia del árbitro Robert Hoyle. García tuvo una buena ronda e impuso su táctica veterana en el segundo, empujando su antebrazo en la cara de Téllez y provocando otra advertencia del árbitro. El peleador cubano no permitió que ninguna de las tácticas rudas lo molestara, ya que una combinación de gancho de izquierda y mano derecha de Téllez derribó a García. García se puso de pie y continuó, pero Téllez no lo soltó mientras buscaba el final, lo que obligó al árbitro a detener la pelea a los 2:02 del tercero. * * * El contendiente invicto de peso supermediano Steven “So Cold” Nelson (19-0, 15 KOs) dominó al sustituto Rowdy Legend Montgomery (10-5-1, 7 KOs) en diez asaltos para ganar una decisión unánime y el título vacante Continental de las Américas de la AMB. Nelson encontró su rango a la mitad desde el primer round y fue una práctica de tiro a partir de ahí. Derrotó a Montgomery con derechas directas y por encima de la cabeza y un gancho de izquierda ocasional durante toda la noche. Montgomery, quien nunca ha sido derribado o detenido, mostró su durabilidad y tuvo sus momentos, especialmente en el sexto round. Tenía a Nelson en la esquina y conectó un gran golpe cuando Nelson pareció disminuir la velocidad. Pero eso duró poco, ya que Nelson cambió el rumbo y rompió la cara del torpe y larguirucho Montgomery. Muchas veces, el árbitro estuvo en posición de detener la pelea, pero Montgomery mostró suficiente pelea para mantenerse con vida. En la décima ronda, Nelson dobló las rodillas de Montgomery cuando cayó hacia las cuerdas y Nelson se abalanzó sobre él. Nelson lo dejó todo ahí fuera en el ring hasta la campana final pero no pudo conseguir el nocaut. Obtuvo la reñida decisión unánime que leyó 99-91 dos veces y 100-90 para permanecer invicto. Nelson es uno de los mejores amigos y compañeros de establo de Crawford y disfrutó de la gira mediática con su amigo de la infancia en Los Ángeles y Nueva York. También estuvo en el equipo olímpico de EE. UU. con Spence y tiene un gran respeto por él. Lleva a su amigo de la infancia, Bud, a la pelea. Nelson espera que esta victoria lo lance a una pelea por el título el próximo año. * * * El prospecto mexicano de peso supergallo José Salas Reyes (13-0, 10 KOs) de Tijuana se deshizo de Aston Palicte (28-6-1, 23 KOs) en cuatro asaltos. Reyes comenzó a un ritmo rápido mientras perseguía a Palicte en la primera ronda. El ritmo continuó desde el principio cuando Palicte comenzó a soltar sus manos, Reyes se ajustó mientras boxeaba. Peleando desde la posición de zurdo en la tercera ronda, Reyes mostró más ofensiva y respaldó al filipino, atrayendo su atención con un directo de izquierda. Reyes soltó sus manos en el cuarto cuando Palicte solo pudo sonreír, poco después de que un fuerte gancho de izquierda de Reyes derribara a Palicte cuando estaba levantado pero no quiso continuar cuando el árbitro Allen Huggins detuvo la pelea a la 1:30. * * * El peso ligero Jabin Chollet (8-0, 7 KOs) de San Diego detuvo a Michael Portales (3-2-1, 1 KOs) de San Jose, CA en el segundo round de los seis programados. Después de un lento primer round de ambos peleadores, Chollet encontró su rango en el segundo con uppercuts y derechazos. Fue un uppercut y un volado de derecha de Chollet lo que sorprendió a Portales y provocó que el árbitro Robert Hoyle detuviera la pelea con Portales todavía de pie. Chollet obtuvo la victoria por nocaut técnico. El tiempo fue 1:58 en la segunda ronda. * * * El prospecto de peso ligero de Las Vegas, Demler Zamora (12-0, 9 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Nokolai Buzolin (9-5-1, 5 KOs) de Brooklyn. Todo era Zamora mientras seguía neutralizando a Buzolin con su jab y velocidad de manos. Buzolin lo recogió en la ronda final cuando Zamora presionó, lo que le dio al peleador de Brooklyn más oportunidades de mezclar, sin embargo, fue Zamora quien peleó de manera más limpia y mejor en el camino hacia una victoria por decisión. Después de ocho asaltos, los tres jueces puntuaron el combate 80-72. * * * El peso welter Deshawn Prather (17-1, 2 KOs) de Kansas City, MO, anotó una decisión unánime contra Kevin Ventura (12-1, 8 KOs) de Omaha, NE y la Academia B&B de “Bud” Crawford. Ventura controló los primeros tres asaltos con su jab y un derechazo ocasional mientras Prather daba vueltas por el ring. En el cuarto asalto crucial, Prather conectó el mayor golpe de la pelea, una mano izquierda recta que puso a Ventura en la lona. Ventura se recuperó y lastimó a Prather con un sólido derechazo en el quinto round. Ventura también pareció controlar la sexta ronda. Sin embargo, los tres jueces anotaron 57-56 para Prather, quien le propinó a Ventura la primera derrota de su carrera. * * * En la pelea de apertura del T-Mobile Arena en Las Vegas, el súper pluma Justin Viloria (3-0, 3 KOs) de Whittier, California detuvo a Pedro Barragán de Sonora, México (4-1, 2 KOs) en cuatro asaltos. Un derechazo corto de Viloria sentó a Barragán en el segundo, pero se levantó rápidamente y continuó luchando. Viloria mantuvo el ritmo, atacando a Barragán cuando el árbitro Robert Hoyle intervino para detener la pelea a los 41 segundos del cuarto. Resultados desde Ciudad de Panamá

