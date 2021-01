Seminario de jueces de la FIB 27 de febrero Por Ray Wheatley – World of Boxing La Directora de Relaciones Públicas de la IBF, Jeannette Salazar, ha informado que habrá un seminario virtual para jueces dirigido a los miembros de la IBF a finales de este mes. “La IBF ha programado un Seminario de Jueces ZOOM para sus miembros el sábado 27 de febrero de 2021 a las 2:00 PM EST (EE. UU.). El seminario estará dirigido por los jueces Mike Fitzgerald y Pat Morley. Esta vez se eligió para dar cabida a la mayor cantidad posible de funcionarios de todo el mundo. Lo alentamos a aprovechar esta oportunidad para actualizar sus habilidades y conectarse con sus colegas de la organización ”, dijo Salazar. Salita es nombrado representante del WBC en Israel Canelo-Yildirim sera en el estadio de los Miami Dolphins

