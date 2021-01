Salita es nombrado representante del WBC en Israel La Junta de Gobernadores del WBC ha designado a Dmitriy Salita como su representante en Israel. Salita trabajará junto con el Consejo de Boxeo de Oriente Medio, que Amir Khan dirige con éxito como presidente de esta federación continental de boxeo afiliada al CMB. Como representante del WBC en Israel, Salita llevará a cabo proyectos emocionantes, innovadores y prometedores en colaboración con el WBC, así como con el Middle East Boxing Council. Su objetivo compartido es seguir desarrollando el boxeo en esta región. Donnie Nietes peleará en Dubai el 3 de abril por ESPN Seminario de jueces de la FIB 27 de febrero

