Canelo-Yildirim sera en el estadio de los Miami Dolphins Es oficial. Saúl ‘Canelo’ Álvarez defenderá sus títulos de peso súper mediano WBC y WBA contra Avni Yidirim el sábado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium (hogar de los Miami Dolphins y Miami Hurricanes) en Miami Gardens, Florida, en vivo por DAZN. Canelo Alvarez: “Avni Yildirim es un buen boxeador y sé que haremos una pelea emocionante. Estoy muy contento de poder llevar este evento a Miami, a poca distancia de donde se entrenó mi héroe, Muhammad Ali. El 27 de febrero será una gran noche para el deporte ”. Avni Yildirim: “Me siento honrado como un mandatario para luchar nuevamente por el gran cinturón verde – gracias a todos los que están involucrados. Siempre lo doy todo, y todos deberían estar preparados para ver una guerra. Vengo a enorgullecer a mi país, estoy representando a toda Turquía ”. A su debido tiempo, se hará un anuncio sobre las fechas de venta de boletos y los precios. Seminario de jueces de la FIB 27 de febrero Zurdo apunta a Canelo ... en el futuro

