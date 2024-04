Sampson Lewkowicz : Fundora aceptaría una revancha con Tszyu Por. Gabriel F. Cordero El reconocido promotor Sampson Lewkowicz, promotor actual del nuevo campeón mundial unificado de 154 libras del WBC y la OMB, Sebastian “The Towering Inferno” Fundora, desea aclarar su posición sobre una posible revancha de Fundora con el ahora ex campeón y anteriormente invicto Tim Tszyu. “Estábamos todos tan ansiosos por pelear que muchos de nuestros acuerdos se hicieron verbalmente. No hubo tiempo suficiente”, explicó Lewkowicz. “Pero deseo dejar claro que el Equipo Fundora honrará el acuerdo. Mi palabra siempre es igual a un contrato firmado. Tim Tszyu, tu revancha estará lista cuando tú lo estés”. Lewkowicz dice que la revancha entre Fundora y Tszyu se llevará a cabo, y el único factor decisivo será si a Tszyu le gustaría hacerlo de inmediato o si prefiere que los peleadores tomen una pelea provisional cada uno de antemano. “Todo depende de Tim Tszyu”, afirmó Lewkowicz. “Si no acepta la revancha, aceptaremos la OMB obligatoria o Spence, lo que diga la OMB, pero la primera prioridad es la revancha con Tim Tszyu”. Una semana después del combate aun se mantiene la interrogante del porque tras la primera revisión el médico no paró de inmediato la pelea al revisar corte e Tszyu y el profundo sangrado y esta decisión del médico permitió que Tszyu estuviese en desventaja por el sangrado durante 10 asaltos. Evento del WBC Turquía comparte alimentos con miles de personas en honor a José Sulaimán OMB ordena Fundora-Crawford Like this: Like Loading...

