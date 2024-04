OMB ordena Fundora-Crawford El Comité de Campeonatos de la OMB ha ordenado a los campamentos del recién coronado campeón de peso mediano junior de la OMB, Sebastian Fundora, y del campeón unificado de dos divisiones, Terence Crawford, llegar a un acuerdo para pelear dentro de 20 días. Si no se llega a un acuerdo, se ordenará una subasta. El Comité sancionó a Tszyu-Fundora con la estipulación de que el ganador deberá pelear contra Crawford dentro de los 180 días. Sampson Lewkowicz : Fundora aceptaría una revancha con Tszyu Actualidad de Gallo Estrada vs. Bam Rodríguez Like this: Like Loading...

