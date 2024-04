Evento del WBC Turquía comparte alimentos con miles de personas en honor a José Sulaimán Todo el mundo musulmán celebra el mes sagrado del Ramadán; este es el mes en el que fue revelado el Sagrado Corán. Según la tradición otomana, que se ha conservado en la Turquía moderna, cuando el muecín anuncia el comienzo de la oración de la tarde, llega el momento del iftar, romper el ayuno. La comida turca juega un papel integral en las celebraciones del Ramadán, ya que reúne a amigos y familiares, lo cual es una fuerte tradición en la cultura turca. Este año, en las calles del distrito de Kadikoy cerca de la Mezquita Sögütlüçeşme, la Comisión Turca de Boxeo Profesional, junto con el WBC Turquía, celebró un evento benéfico que unificó a la sociedad del boxeo en Estambul y ofreció una comida gratuita para 5.000 personas en memoria de José Sulaiman. el presidente Eterno del WBC. Esta acción se llevó a cabo con el apoyo de Serdar Avci, el presidente del WBC en Turquía, Şerdil Dara Odabaşı, el alcalde del distrito de Kadikoy, así como Oksana Semenishina, miembro de la junta de gobernadores del WBC. En la acción participaron activamente miembros de la Comisión de Boxeo, miembros del WBC Turquía y boxeadores con fotografías de José Sulaimán en sus manos. Todos los interesados en la vida del gran líder pudieron escuchar los logros y cambios que logró, convirtiéndose en la cara del boxeo moderno. Los que asistieron a la comida iftar disfrutaron de sopa, pilaf de pollo, garbanzos, dulces y ayran. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La era Prime Video de Amazon en el boxeo ha comenzado Sampson Lewkowicz : Fundora aceptaría una revancha con Tszyu Like this: Like Loading...

