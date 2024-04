Round 12 con Mauricio Sulaimán: La era Prime Video de Amazon en el boxeo ha comenzado Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Este pasado fin de semana se llevó a cabo la primera cartelera de boxeo transmitida por Amazon y su plataforma Prime Video. Espectacular cartelera de boxeo diferente a todo lo visto en mucho tiempo. Mis recuerdos me llevaron a esa época dorada en la que Don King creaba galas maravillosas, con tres, cuatro y hasta cinco peleas de campeonato mundial en una misma cartelera. Muy similar la noche del pasado sábado en el T-Mobile Arena, y el Consejo Mundial de Boxeo estuvo presente con tres combates memorables. Un crescendo emocionante. Nuestro campeón mundial mosca, Julio César “Rey” Martínez, retuvo por séptima vez su campeonato, ante un guerrero venezolano, Angelino Córdova, quien vendió cara la derrota, ya que esta fue por decisión mayoritaria, donde dos jueces anotaron 114-112, y el otro 113-113. Fue una pelea cerrada, de acción continua y dramática. Martínez anotó dos caídas en el tercer asalto, lo que al final resultó ser la diferencia que le permitió retener su cinturón verde y dorado. Otra batalla espectacular fue el campeonato interino de peso súper welter en el que el ucraniano Serhii Bohachuk ganó en una pelea con el ex monarca Brian Mendoza. Se decidió en 12 asaltos y Bohachuk ganó por unanimidad. Esta victoria traerá un rayo de aliento a ese país, que sufre la guerra con la invasión rusa, que a lo largo de dos largos años ha matado a innumerables personas inocentes. El boxeo ucraniano estará en la escena mundial ya que Vasiliy Lomachenko viajará a Australia para enfrentar a George Kambosos Jr., Oleksandr Usyk peleará contra el campeón del CMB Tyson Fury en Arabia Saudita, y Oleksandr Gvozdyk lo hará contra David Benavidez en Estados Unidos. ¿Será esta victoria por ¿Bohachuk inspira a sus compatriotas en sus respectivas peleas? Volvamos al último sábado por la noche. Además, dos peleas más por el campeonato mundial. Erislandy Lara ganó por nocaut al retador oficial. Nadie puede explicar cómo Michael Zerafa fue el retador mandatorio. Fue noqueado en sólo dos rounds por el cubano Lara. Isaac “Pitbull” Cruz pululaba, arrollaba y noqueaba a Rolly Romero, quien había intentado ridiculizarlo con insultos durante los meses previos a la pelea. El campeón Rolly Romero se burló del mexicano, quien simplemente sonreía y le aconsejaba escuetamente: “Hablaremos en el ring”. Romero incluso llamó a Cruz perro chihuahua. La historia final fue muy diferente. Bueno, Pitbull ganó categóricamente y de manera espectacular, electrizando a los fanáticos. Esta pelea me recordó a una de Julio César Chávez, cuando Edwin Rosario lo insultó y JC lo derribó, o aquella gran cuando Salvador Sánchez hizo de las suyas contra el locuaz Wilfredo Gómez. México tiene un héroe en ciernes que hizo una declaración contundente, ganando una batalla sin cuartel contra un valiente Romero. La pelea principal fue una de las más dramáticas y sangrientas jamás vistas para muchos. El australiano Tim Tzsyu, hijo del legendario campeón Kostya Tszyu, se enfrentó al ex campeón interino, Sebastián Fundora, conocido como “The Towering Inferno”, ¡ya que mide 1,98 metros de altura! Tszyu comenzó fuerte, pero al final del segundo asalto, un choque accidental de su cabeza contra el codo de Fundora abrió un corte inusual y uno de los más extraños jamás vistos, ya que la hendidura dentada se desgarró profundamente en la línea del cabello y sangró profusamente durante toda la pelea. . Todos los rounds estuvieron reñidos y el drama del grifo de sangre de Tim, más el constante sangrado nasal de Sebastian, tuvieron al público sentado en el borde de sus asientos hasta la campana final. Sebastián ganó por decisión dividida ante un lleno total en el T-Mobile Arena. Sebastian y Tim deben ser elogiados por el mundo del deporte ya que su determinación, coraje y valientes esfuerzos por ganar la pelea son una lección de humildad para todos. Deseo felicitar a la Comisión Atlética del Estado de Nevada y a su médico jefe, así como al árbitro Harvey Dock, ya que permitieron que la pelea continuara, haciendo un evento memorable para todos. El corte fue monitoreado constantemente y la evaluación siempre estuvo ahí. Felicitaciones a estos dos guerreros del ring, seguramente habrá gran interés para que esta pelea se vuelva a realizar. Ahora Amazon se convierte en una de las plataformas platino en las que se mostrará el boxeo con eventos de gran importancia, ya que PBC cuenta con una gran cantidad de campeones de élite e interesantes enfrentamientos en un calendario plagado de estrellas para lo que resta de 2024. La historia del boxeo está muy ligada a las empresas de televisión. El boxeo pasó de tener miles de fanáticos en arenas y estadios a millones en televisión, y ha generado récords de audiencia global a lo largo de los años. En Estados Unidos, las cadenas ABC, CBS y NBC retransmitieron los grandes combates de Muhammad Ali en los años 70, así como muchas de las grandes estrellas de aquellos años que lucharon en las cadenas de televisión gratuitas. Luego llegó HBO, convirtiéndose en el Rey del Boxeo durante décadas, ya que esta compañía de televisión por cable transmitió tantas peleas legendarias, y Showtime también se consolidó como una potencia mundial, también en cable, y estuvo cara a cara con HBO durante muchos años. Siempre estuvo ESPN, que sigue siendo una de las cadenas líderes, junto con ESPN+. En México, Televisa ha tenido su tradicional show de los sábados desde la Arena Coliseo desde hace 47 años de manera ininterrumpida. En 2006, Televisión Azteca comenzó a transmitir y se consolidó como La Casa del Boxeo. Actualmente existen muchas cadenas que muestran boxeo en sus respectivos países, y los líderes que llevan las riendas a nivel mundial son: ESPN, DAZN y ahora la mega plataforma Amazon, con Prime Video. SABÍAS…? HBO era una cadena de cable común y corriente cuando la televisión abierta dominaba el mundo con programación gratuita. Fue el boxeo lo que lo impulsó de 10.000 suscriptores a cientos de miles, después de haber transmitido la legendaria pelea entre George Foreman y Joe Frazier desde Caracas, Venezuela, cuando Foreman noqueó a Frazier con siete caídas en sólo dos asaltos. LA ANÉCDOTA DE HOY Mi papá siempre fue un visionario a lo largo de su vida, y eso lo llevó a liderar, con el Consejo Mundial de Boxeo, el cambio y adaptación de múltiples reglas y programas para hacer el boxeo más seguro, global, competitivo y entretenido. Uno de sus últimos sueños se vio truncado por falta de tecnología, cuando quiso implementar la creación de una plataforma donde los promotores pudieran transmitir sus presentaciones de boxeo a través de lo que hoy se conoce como Internet streaming. Este concepto y programa piloto fue presentado a todos los promotores hace unos 13 años, sin encontrar a nadie interesado en él. SULJOS TV llegó demasiado pronto al mundo real. No había tecnología para respaldar sus objetivos. Hoy es una realidad y las plataformas DAZN, ESPN+ y Prime Video son quienes controlan el boxeo mundial, llevándolo a todos los rincones del mundo. Don José murió sin ver su idea inspiradora hacerse realidad, pero hoy es una onda cerebral y una realidad radiofónica. Agradezco sus comentarios en [email protected] . Evento del WBC Turquía comparte alimentos con miles de personas en honor a José Sulaimán Like this: Like Loading...

