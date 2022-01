Russell: Me lesione el hombro pero siento que gané la pelea “Creo que tengo un tendón desgarrado en el hombro derecho”, dijo el ex campeón de peso pluma del WBC Gary Russell Jr. en el ring después de perder su título mundial ante Mark Magsayo. “Hace casi dos años que no compito. Esto es lo que hacen los verdaderos campeones. Quería subir al ring y mostrar mi superioridad sin importar la lesión y todo eso. Hicimos eso y le di una lección de boxeo. Le di una lección de boxeo todo el tiempo. Aterricé limpio cuando quise. No podía usar mi brazo derecho, pero aún podía lanzar tiros efectivos y tocarlo a voluntad. “Sentí que todavía gané la pelea para ser honesto contigo. Luché con un brazo. ¡Tenía las manos ocupadas con un luchador manco y durante toda la pelea le di una lección de boxeo! Russell dijo que era una vieja lesión de antes de los Juegos Olímpicos de 2008 y se volvió a lesionar hace dos semanas en el campo de entrenamiento. Cuando se le preguntó si quería una revancha, Russell dijo: “¡Diablos, sí! ¿Quiero una revancha?”. Magsayo: ahora soy el campeón Magsayo destrona al manco Russell

