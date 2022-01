Magsayo: ahora soy el campeón “Este es mi sueño hecho realidad”, dijo el recién coronado campeón de peso pluma del CMB, Mark Magsayo. “Desde que era niño, este era mi sueño. Estoy tan orgulloso de ser un campeón ahora. Muchas gracias a los fans filipinos por el apoyo”. Magsayo (24-0, 16 KOs) puso fin al reinado del campeón mundial masculino más largo del boxeo, Gary Russell Jr. (31-2, 18 KOs), beneficiándose en gran medida de una lesión en el hombro derecho de Russell que se hizo evidente en la cuarta ronda. “Sabía que estaba herido”, dijo Magsayo. “Le pegué con un buen tiro. Por eso se lastimó. Eso fue una gran ventaja para mí. Solo estaba usando una mano. Esta fue mi oportunidad de seguir adelante. Mi entrenador me decía que usara buenas combinaciones y siguiera adelante. Dijo ‘esta es tu oportunidad de convertirte en un campeón’, y ahora soy un campeón”. Magsayo dejó abierta la posibilidad de una revancha. “Depende de mi equipo de promoción, pero estoy dispuesto a pelear con cualquiera. ¡Soy el campeón ahora!” La leyenda del ring Manny Pacquiao contactó a Magsayo en las redes sociales. “¡Felicitaciones, Mark Magsayo, por tu primer campeonato mundial! Gracias por traer honor a nuestro país al convertirse en el último campeón mundial de boxeo filipino. Bienvenido al club.” Doble cartelera de título mundial en Showtime el 26 de febrero Russell: Me lesione el hombro pero siento que gané la pelea

