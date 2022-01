Doble cartelera de título mundial en Showtime el 26 de febrero La próxima transmisión de Showtime Championship Boxing será el 26 de febrero en Las Vegas, cuando el campeón de peso súper pluma de la AMB, Roger Gutiérrez (26-3-1, 20 KOs), defienda contra el ex campeón interino invicto Chris Colbert (16-0, 6 KOs). El coestelar será el superligero Gary Antuanne Russell (14-0, 14 KOs) contra el ex campeón mundial Viktor Postol (31-3, 12 KOs). Tambien en este evento el campeón de peso súper mosca de la FIB Jerwin Ancajas (33-1-2, 22 KOs) defiende contra Fernando Martínez (13-0, 8 KOs). Niyimtrong es ahora el campeón mundial reinante mas antiguo Magsayo: ahora soy el campeón

