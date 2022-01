Niyimtrong es ahora el campeón mundial reinante mas antiguo Con el final del reinado de seis años y diez meses del ex campeón de peso pluma del WBC, Gary Russell Jr. el sábado por la noche, el campeón mundial reinante más largo en el boxeo es ahora el peso mínimo de la AMB Thammanoon Niyimtrong (también conocido como Knockout CP Freshmart), quien ha mantenido su título por cinco años, siete meses. Otros campeones reinantes más largos (en un peso) son: Jerwin Ancajas – cinco años y cuatro meses

Leo Santa Cruz – cinco años

Errol Spence – cuatro años y ocho meses

Dmitry Bivol – cuatro años y dos meses

Artur Beterbiev – cuatro años y dos meses Doble cartelera de título mundial en Showtime el 26 de febrero

