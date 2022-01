AMB ordena Davis-Romero por titulo mundial ligero El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó la pelea por el título mundial de peso ligero entre el campeón Gervonta Davis y el retador obligatorio Rolando “Rolly” Romero. El comunicado formal fue enviado a ambos equipos de ambos luchadores, quienes tendrán 30 días, que vence el próximo 24 de febrero, para llegar a un acuerdo. De acuerdo con las reglas de la AMB, el presidente y el Comité tienen derecho a definir un período obligatorio a su discreción. En el caso de Davis, se condicionó a un período de defensa obligatorio de nueve (9) meses. Como este plazo ha vencido, debe enfrentarse a Romero. La pelea había sido ordenada previamente pero cuestiones externas impidieron que se llevara a cabo en ese momento. El enfrentamiento Davis-Romero marca otro paso en el plan de reducción de títulos de la AMB. AMB da 90 días para la pelea Akhmadaliev-Rios en las 115 lbs Niyimtrong es ahora el campeón mundial reinante mas antiguo

