AMB da 90 días para la pelea Akhmadaliev-Rios en las 115 lbs La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) dio un plazo de 90 días, hasta el próximo 24 de abril, para llevar a cabo el combate obligatorio entre el supercampeón supergallo de la AMB Murodjon Akhmadaliev y su retador obligatorio Ronny Rios. Matchroom Boxing ganó el derecho de promover la pelea el 24 de mayo de 2021. Sin embargo, la pelea tuvo que suspenderse debido al Covid-19 y Akhmadaliev recibió un permiso especial para defenderse de José Velázquez en noviembre pasado. Una vez finalizada la defensa voluntaria, el Comité de Campeonatos envió el formulario de comunicación a la empresa encargada de organizar la pelea con el plazo establecido para promover el enfrentamiento. Akhmadaliev es el campeón mundial de las 122 libras y Ríos ocupa la primera posición en el ranking de la AMB. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La brillante carrera de Don King AMB ordena Davis-Romero por titulo mundial ligero

