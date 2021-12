Russell-Magsayo por titulo WBC el 22 de enero en Atlantic City Por. Gabriel F. Cordero El campeón de peso pluma del CMB, Gary Russell Jr., defenderá su título mundial contra el principal contendiente y retador obligatorio del CMB, Mark Magsayo, encabezando la acción en vivo en SHOWTIME el sábado 22 de enero desde el Borgata Hotel Casino & Spa en Atlantic City, Nueva Jersey. La triple cartelera de Showtime Championship Boxing también presenta una revancha de 12 rounds entre los contendientes súper livianos Subriel Matías y Petros Ananyan en el evento co-estelar, además de los pesos pluma Tugstsogt Nyambayar y Vic Pasillas que se enfrentarán en la apertura de 10 rounds por televisión. Fallece el árbitro Tony Pérez Rosa vence a Saludar y gana título AMB en decisión dividida

