Rosa vence a Saludar y gana título AMB en decisión dividida El invicto Erick “Mini Pacman” Rosa (5-0, 1 KO) destronó al campeón de peso mínimo de la AMB Victorio “Vic” Saludar (21-5, 11 KOs) por decisión dividida en doce asaltos el martes por la noche en el Hotel Catalonia en Santo Domingo, República Dominicana. Saludar presionó la acción, pero fue el zurdo Rosa quien derribó a Saludar en la tercera ronda con un crujido recto de izquierda. Saludar siguió acechando. A Rosa se le atribuyó otra caída en la novena ronda, pero Saludar derribó a Rosa en la décima ronda y aumentó la presión tarde. Al final, las puntuaciones fueron 116-109, 113-112 Rosa, 113-112 Saludar. Russell-Magsayo por titulo WBC el 22 de enero en Atlantic City Thurman-Barrios el 5 de febrero en el Mandalay Bay

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.