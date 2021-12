Thurman-Barrios el 5 de febrero en el Mandalay Bay El enfrentamiento del 5 de febrero entre el ex campeón unificado de peso welter Keith “One Time” Thurman y el ex campeón de peso superligero Mario “El Azteca” Barrios se llevará a cabo en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Tanto Thurman como Barrios buscarán recuperarse de las primeras derrotas de su carrera con victorias impresionantes. Thurman regresará al ring después de una ausencia de 30 meses. Las entradas para el evento en vivo, promovido por TGB Promotions, saldrán a la venta mañana a las 10 a. M. Keith Thurman: “Ha pasado mucho tiempo para mi regreso al ring y no puedo esperar para competir de nuevo. En 2022, recordaré al mundo del boxeo que Keith ‘One Time’ Thurman es un luchador para no olvidar. No miro al pasado ni al futuro, estoy de regreso ahora y estoy listo para luchar. Sueño en grande y ahora es el momento de hacer realidad ese sueño. Prepárense, porque estoy trabajando para montar un espectáculo contra Mario Barrios el 5 de febrero en pay-per-view. Ha comenzado y mi tiempo es ahora “. Conceição-Martínez por eliminatoria WBC el 29 de enero en Oklahoma

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.