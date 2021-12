Conceição-Martínez por eliminatoria WBC el 29 de enero en Oklahoma El reciente retador al título y medallista de oro olímpico de 2016 Robson Conceição (16-1, 8 KOs) se enfrenta a Xavier Martínez (17-0, 11 KOs) en una eliminatoria del título mundial de peso ligero junior del CMB el 29 de enero en el Hard Rock Hotel & Casino en Tulsa, Oklahoma. Conceição-Martinez y un co-estelar se transmitirán en vivo por ESPN, mientras que los combates de la cartelera se transmitirán por ESPN +. “Este tiene todos los ingredientes de un evento principal especial y lleno de acción”, dijo el promotor del Salón de la Fama Bob Arum. “Conceição casi derrota al gran Oscar Valdez por el título, mientras que Martínez es un otro joven boxeador que espera hacerse un nombre en la división de las 130 libras”. Thurman-Barrios el 5 de febrero en el Mandalay Bay Round 12 con Mauricio Sulaimán: La inolvidable semana de Navidad

